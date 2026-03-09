Головна Київ Новини
Київщина: графіки відключення світла 10 березня 2026 року

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Київщина: графіки відключення світла 10 березня 2026 року
Відключення світла повʼязані з масованими атаками на енергосистему України
Графіки погодинних відключень діятимуть починаючи з 17:00 до 22:00

Завтра, 10 березня, у Київській області діятимуть графіки відключення світла. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДТЕК.

Графіки відключення світла на Київщині 10 березня 2026 року

  • 1.1 черга – живлення буде увесь день;
  • 1.2 черга – живлення буде увесь день;
  • 2.1 черга – без світла з 17:00 до 20:00;
  • 2.2 черга – без світла з 17:00 до 20:00;
  • 3.1 черга – живлення буде увесь день;
  • 3.2 черга – живлення буде увесь день;
  • 4.1 черга – без світла з 20:00 до 22:00;
  • 4.2 черга – без світла з 20:00 до 22:00;
  • 5.1 черга – живлення буде увесь день;
  • 5.2 черга – живлення буде увесь день;
  • 6.1 черга – живлення буде увесь день;
  • 6.2 черга – живлення буде увесь день.
Нагадаємо, завтра, 10 березня, у частині регіонів України з 08:00 до кінця доби будуть застосовуватись графіки погодинних відключень електроенергії та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів).

Зауважимо, загальна потреба у відновленні та модернізації енергетичного сектору України на наступні десять років становить $90,6 млрд. Це на 34% більше, ніж було встановлено попередньою оцінкою збитків.

До слова, столиця вже отримала таку кількість енергетичної допомоги, що головним викликом наразі стає не дефіцит обладнання, а необхідність його системного обліку та професійного сервісу. Заступник голови КМДА Валентин Мондриївський в інтерв’ю «Главкому» порівняв нинішню ситуацію з гуманітарним потоком 2022 року, коли обсяги допомоги виявилися більшими, ніж місто могло одномоментно розподілити.

