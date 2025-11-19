Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Відключення світла 20 листопада 2025 року: графіки

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Відключення світла 20 листопада 2025 року: графіки
колаж: glavcom.ua

Графіки погодинних відключень світла діятимуть з 00:00 до 23:59 – обсягом від 2,5 до 4 черг

Завтра, 20 листопада, у всіх регіонах України будуть застосовуватись заходи обмеження споживання електроенергії. Причина запровадження обмежень – наслідки сьогоднішньої та попередніх масованих російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Укренерго».

Час і обсяг застосування обмежень будуть такими:

Графіки погодинних відключень світла діятимуть з 00:00 до 23:59 – обсягом від 2,5 до 4 черг. Графіки обмеження потужності з 00:00 до 23:59 – для промислових споживачів

«Увага! Час та обсяг застосування обмежень можуть змінитись. Стежте за інформацією на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні. Коли електроенергія з’являється за графіком – будь ласка, споживайте її ощадливо!», – йдеться у повідомленні.

До слова, в умовах підвищених ризиків для енергетичної інфраструктури України критично важливо бути готовим до планових, екстрених чи довготривалих відключень електроенергії, особливо в холодний період. «Главком» зібрав рекомендації, які допоможуть правильно підготувати свій дім, запастися необхідним і знати, як діяти, коли зникає світло, тепло і вода.

Читайте також:

Теги: енергетика Укренерго відключення світла

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Експерти з кібербезпеки та європейські виробники стверджують, що китайський конгломерат зможе зламати європейську енергосистему
Європа готує обмеження для китайських сонячних технологій: що сталося
27 жовтня, 14:45
Ворожі обстріли пошкодили важливий енергооб'єкт у Корюківському районі
Окупанти атакували Чернігівщину: пошкоджено важливий енергооб'єкт
27 жовтня, 22:48
Особовий склад Національної поліції та ДСНС готовий працювати у посиленому режимі
Реагування на тривалі блекаути: Клименко в Одесі доручив підготуватись екстреним службам
27 жовтня, 13:30
Жуковський без світла
В Московській області виникли проблеми з електропостачанням
1 листопада, 00:57
Унаслідок російської атаки було пошкоджено одне домогосподарство
Росіяни атакували енергетичну інфраструктуру Прикарпаття: поранено трьох людей
19 листопада, 09:16
Уряд мав скоротити перелік «захищених споживачів» – Рябцев
Надмірна кількість «захищених споживачів» поглиблює боргову кризу на ринку електроенергії – експерт
14 листопада, 17:20

Суспільство

Заступник керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури звільнився
Заступник керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури звільнився
Залужний зізнався, що є шаленим фанатом відомої української співачки (фото)
Залужний зізнався, що є шаленим фанатом відомої української співачки (фото)
ШІ оцінив плюси і мінуси мирного плану для України
ШІ оцінив плюси і мінуси мирного плану для України
Вийшли за п’ять хвилин до удару. Подружжя з Тернополя дивом врятувалося під час обстрілу
Вийшли за п’ять хвилин до удару. Подружжя з Тернополя дивом врятувалося під час обстрілу
Дівчина, яка через ракетний удар по Краматорську залишилася без ніг, отримала квартиру від Ахметова
Дівчина, яка через ракетний удар по Краматорську залишилася без ніг, отримала квартиру від Ахметова
Філія «Енергоатома» замовила автівок на 6,81 млн грн у найвищій комплектації
Філія «Енергоатома» замовила автівок на 6,81 млн грн у найвищій комплектації

Новини

Україна та Європа не можуть ігнорувати «мирний план» США: аналіз Sky News
Сьогодні, 02:28
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 19 листопада
19 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 18 листопада
18 листопада, 06:00
В Україні хмарно: погода на 17 листопада
17 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 16 листопада
16 листопада, 06:01
Мерц в розмові з Зеленським виступив проти масового виїзду молодих чоловіків з України до Німеччини
14 листопада, 05:38

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад пропонує створити Фонд відновлення
Асоціація прифронтових міст та громад пропонує створити Фонд відновлення
20 листопада, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua