Київщина: графіки відключення світла 3 грудня 2025 року

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Київщина: графіки відключення світла 3 грудня 2025 року
колаж: glavcom.ua

Графіки відключення світла на Київщині 3 грудня

Завтра, 3 грудня, у Київській області діятимуть графіки відключення світла. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДТЕК.

Графіки відключення світла на Київщині 3 грудня

  • 1.1 черга – без світла з 06:00 до 08:00 та з 13:30 до 17:00;
  • 1.2 черга – без світла з 06:00 до 08:00 та з 13:30 до 17:00;
  • 2.1 черга – без світла з 06:00 до 08:00 та з 13:30 до 17:00;
  • 2.2 черга – без світла з 13:30 до 17:00;
  • 3.1 черга – без світла з 08:00 до 10:00 та з 17:00 до 20:30;
  • 3.2 черга – без світла з 08:00 до 10:00 та з 17:00 до 20:30;
  • 4.1 черга – без світла з 08:00 до 10:00 та з 17:00 до 20:30;
  • 4.2 черга – без світла з 08:00 до 10:00 та з 17:00 до 21:00;
  • 5.1 черга – без світла з 10:00 до 13:30 та з 20:30 до 23:00;
  • 5.2 черга – без світла з 10:00 до 13:30 та з 20:30 до 23:00;
  • 6.1 черга – без світла з 10:00 до 13:30 та з 20:30 до 24:00;
  • 6.2 черга – без світла з 10:00 до 13:30.
Київщина: графіки відключення світла 3 грудня 2025 року фото 1
Київщина: графіки відключення світла 3 грудня 2025 року фото 2

Нагадаємо, завтра, 3 грудня, у всіх регіонах України будуть застосовуватись заходи обмеження споживання електроенергії.

До слова, в умовах підвищених ризиків для енергетичної інфраструктури України критично важливо бути готовим до планових, екстрених чи довготривалих відключень електроенергії, особливо в холодний період. «Главком» зібрав рекомендації, які допоможуть правильно підготувати свій дім, запастися необхідним і знати, як діяти, коли зникає світло, тепло і вода.

