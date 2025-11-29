Численні пожежі та руйнування у Києві й області: оновлені дані станом на ранок

Наслідки атаки у Києві у ніч на 29 листопада

На всіх локаціях тривають аварійно-рятувальні роботи

Російські окупанти завдали комбінованого удару по області та Києву цієї ночі. Станом на ранок 29 листопада атака продовжується, ворог на світанку здійснив другу хвилю атаки, пише «Главком».

У столиці зафіксовані численні пожежі та руйнування. Столична влада повідомляє про перебої з електропостачанням через атаку, західна частина Києва залишилась без світла. Також у житлових будинках правобережної частини столиці зафіксоване зниження тиску води в системах водопостачання.

Наслідки ранкового обстрілу Києва

У Святошинському районі рятувальники деблокували тіло загиблого 42-річного чоловіка. Наразі відомо про 13 постраждалих, серед яких діти. Шістьох мешканців столиці госпіталізовано.

О 07:56 стало відомо про другу загиблу людину внаслідок атаки.

У Голосіївському, Соломʼянському та Дарницькому районах виникли пожежі через падіння уламків на нежитлові приміщення та відкриті території.

У Дарницькому районі уламки ракети впали у дворі девʼятиповерхового будинку, внаслідок чого сталося загоряння на шостому поверсі. Згодом повідомили ще про одне влучання уламків у житловий будинок за іншою адресою в цьому ж районі. До місць подій прямують екстрені служби.

Комунальні та екстрені служби продовжують ліквідувати наслідки удару, точні масштаби пошкоджень ще уточнюються.

Наслідки обстрілу Київщини

У Вишгороді після влучання ворожого безпілотника спалахнула пожежа у багатоповерхівці. Російський ударний дрон влучив у землю у подвір'я житлової забудови. У результаті влучання зайнялась пожежа у багатоповерхівці на рівні 1-3 поверхів. Вибуховою хвилею вибило вікна, пошкоджено покрівлю будинків.

Внаслідок нічної атаки російських окупантів на Київщину постраждали щонайменше двоє людей. Під удар потрапили Броварський та Фастівський райони області.

У Броварах ворожий обстріл спричинив пожежу та руйнування в девʼятиповерховому житловому будинку – пошкоджені восьмий і дев'ятий поверхи. Двоє людей отримали поранення, одну з них госпіталізовано.

На світанку 29 листопада російські окупанти влаштували другу хвилю атаки на Київ. Десятки ударних дронів скупчились на Київщині та летять курсом на столицю.

ДСНС показала кадри з наслідками обстрілу Києва.