Атака на Вишгород: у лікарні перебувають 11 людей, серед них – діти

У ніч на 30 листопада російські окупанти завдали удару по Вишгороду, що на Київщині. Унаслідок ворожої атаки постраждали люди, один чоловік загинув. За повідомленням КОВА, у лікарні Вишгорода перебувають 11 дорослих та двоє дітей, пише «Главком».

«Усі під наглядом лікарів. Стан людей різний. Перші виписки з лікарні плануються на завтра. До постраждалих додалася ще одна жінка 1990 року народження, яка сама звернулася за допомогою. Усі поранені проходять необхідне лікування», – йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що у Вишгороді тривають роботи у багатоповерхівці, що постраждала найбільше. Наразі бригади продовжують розчищати квартири, які згоріли. У під’їзди, що не постраждали, повернуто опалення та електроенергію.

«Вибиті вікна закривають плівкою та OSB-плитами. Розгорнуто два намети ДСНС, працюють пункти незламності. Перші люди, які тимчасово залишилися без житла, заселилися у готель», –додали в КОВА.

Наразі відомо про смерть одної людини. Згідно з повідомленням Київської ОВА, кількість постраждалих зросла до 19 осіб, серед яких – четверо дітей.11 постраждалих госпіталізовано. Люди отримали травми різного ступеня тяжкості, включно з опіками, осколковими пораненнями, травмами кінцівок та отруєнням продуктами горіння. Вся необхідна медична допомога надається.

Також під час нічної ворожої атаки один із російських дронів влучив у дах багатоповерхівки, але не вибухнув. Піротехніки провели унікальну операцію з розмінування.

Як зазначають рятувальники, вогонь охопив значну частину дев’ятиповерхового житлового будинку. Вигоріли квартири з 1-го до 6-го поверху. Вікна багатьох квартир перетворилися на чорні провалля, а внутрішні приміщення повністю знищені вогнем.