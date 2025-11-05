Головна Київ Новини
На Київщині затримано чоловіка, підозрюваного у зґвалтуванні неповнолітніх падчерок

На Київщині затримано чоловіка, підозрюваного у зґвалтуванні неповнолітніх падчерок
Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою
фото: Київська обласна прокуратура/Facebook

Під час лікування в одному з медзакладів області молодша дівчинка розповіла про зґвалтування лікарям

У Бориспільському районі правоохоронці затримали жителя села Малі Єрківці, якого підозрюють у вчиненні сексуального насильства щодо двох своїх падчерок. Наразі чоловік перебуває під вартою, йому загрожує довічне позбавлення волі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу Київської обласної прокуратури.

«За процесуального керівництва ювенальних прокурорів Бориспільської окружної прокуратури триває досудове розслідування за фактами зґвалтування малолітньої та неповнолітньої дівчат (ч. 4, 6 ст. 152 КК України)», – йдеться у повідомленні.

Як зазначили у прокуратурі, упродовж останнього року житель села Малі Єрківці Бориспільського району, вітчим двох потерпілих дівчат 12 та 15 років, систематично вчиняв щодо них сексуальне насильство.

«Під час лікування в одному з медзакладів області молодша дівчинка розповіла про зґвалтування лікарям. Медики повідомили про це правоохоронцям. Оперативники перевірили інформацію і встановили, що від цього ж чоловіка потерпала й інша дитина. Обидві дівчинки жили з підозрюваним та матір’ю в одному будинку», – розповіли у пресслужбі.

1 листопада 2025 року чоловіка затримано в порядку ст. 208 КПК України. Керівник Київської обласної прокуратури підписав повідомлення про підозру чоловіку за ч. 4, 6 ст. 152 КК України (зґвалтування малолітньої / неповнолітньої, вчинене повторно). Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. В разі доведення провини чоловіка в суді – йому загрожує довічне позбавлення волі. 

Прокурори та слідчі також перевіряють роль матері дівчат – зокрема, чи знала вона про факти насильства, чи могла запобігти їм та чи не допустила бездіяльності. У разі встановлення ознак правопорушення, її діям буде надано правову оцінку.

Раніше повідомлялося, що Ярмолинецький районний суд Хмельницької області визнав жителя Кам’янець-Подільського району винним у вчиненні сексуального насильства щодо двох своїх неповнолітніх доньок. Суд установив, що протягом кількох років чоловік неодноразово вчиняв протиправні дії сексуального характеру щодо дівчат, яким на момент злочинів було 13 та 14 років.

Також суд визнав батька трьох дітей винним у злочинах проти статевої свободи та статевої недоторканості. За це він отримав 15 років позбавлення волі. Дітей віком восьми, дев'яти і 11 років ще у 2020 році було вилучено із родини через неналежні умови. Уже під опікою вони розповіли, що у 2019 році батько, користуючись відсутністю матері, неодноразово вчиняв щодо них злочини.

