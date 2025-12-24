Розбійний напад у кав’ярні Дніпровського району: поліція затримала 20-річного киянина

Зловмисник зайшов до закладу та, діставши зброю, почав вимагати гроші з каси

У Дніпровському районі столиці 20-річний киянин вчинив розбійний напад на кав’ярню: погрожуючи працівниці пістолетом, молодик вимагав готівку з каси. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Києва.

Повідомляється, що інцидент стався, коли зловмисник зайшов до закладу та, діставши зброю, почав вимагати гроші з каси. Не отримавши бажаного, нападник намагався втекти, проте його план зірвали небайдужі громадяни. На виході з кав’ярні молодика зупинили перехожі, які й викликали поліцію.

На місце події прибула слідчо-оперативна група та спецпризначенці. Правоохоронці затримали фігуранта в порядку ст. 208 КПК України.

Затриманий за підозрою у нападі на кафе фото: Національна поліція України

«Нападнком виявився 20-річний киянин, який перебував у стані сильного алкогольного сп’яніння. Поліцейські вилучили у нього пістолет та скерували на проведення експертизи», – повідомили у поліції.

Зброя, вилучена у нападника фото: Національна поліція України

Слідчі Дніпровського управління поліції, за процесуального керівництва Дніпровської окружної прокуратури Києва, повідомили затриманому про підозру за ч. 4 ст. 187 Кримінального кодексу України – розбій, вчинений в умовах воєнного стану.

Санкція інкримінованої статті передбачає до п'ятнадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Раніше у Києві за вчинення розбійного нападу було затримано зловмисника, який погрожував охоронцеві супермаркету зброєю, аби не сплачувати за товар в магазині. Працівники територіального управління поліції, які прибули на місце події, з’ясували, що чоловік намагався покинути торговельний зал, не розрахувавшись за товар, однак його зупинив охоронець.