Головна Одеса Новини
search button user button menu button

В Одесі скасовано осінні канікули в школах: названо причину

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
В Одесі скасовано осінні канікули в школах: названо причину
Департамент розглядає можливість продовження зимових канікул
фото з відкритих джерел

Через загрозу блекаутів в Одесі змінено графік калікул в школах

В Одесі скасовано осінні канікули у школах 2025 року. Таке рішення було ухвалене через високу ймовірність складних умов для навчання в зимовий період, зокрема через можливі проблеми зі світлом. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на директорку Департаменту освіти Одеської міської ради Олену Буйневич.

«Ми не знаємо, яка нас чекає зима, хоч і здогадуємося. Поки є світло і день ще довгий, мусимо користуватися кожною можливістю вчитися», – написала вона.

Буйневич повідомила, що останній тиждень жовтня буде використаний для повторення, надолуження освітніх втрат і закріплення вивченого матеріалу. Контрольні роботи та домашні завдання протягом цього тижня скасовуються.

Вона також зазначила, що Департамент розглядає можливість продовження зимових канікул і дослухається до думок батьків та колег.

За її словами, якщо зимові канікули продовжуватимуть, їх краще розпочати раніше, оскільки на навчальні дні припадають Різдвяні свята.

Нагадаємо, у Києві, Київській, Дніпропетровській та Одеській області застосовані екстрені відключення світла

Як повідомлялося, у ніч на 10 жовтня Російська Федерація знову здійснила масовану атаку по об’єктах енергетичної інфраструктури України. Удар припав на річницю перших обстрілів енергосистеми, які окупанти розпочали у 2022 році. За словами президента Володимира Зеленського, Російська Федерація атакувала українську енергосистему понад 450 дронами і більше ніж трьома десятками ракет.

Також у ніч проти 14 жовтня атакувала Україну. Головні цілі – енергетика.

Нагадаємо, ситуація в енергосистемі України є контрольованою, але ускладнена через постійні російські обстріли. Енергетики цілодобово проводять відновлювальні роботи, водночас війська РФ прицільно обстрілюють, в тому числі і ремонтні бригади.

До слова, Зеленський заявив, що Україна може почати імпортувати електроенергію цієї зими через ворожі атаки на енергоінфраструктуру.

Читайте також:

Теги: Одеса школа електроенергія відключення світла

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Відключення повʼязані з наслідками попередніх російських атак на енергетичну інфраструктуру
Аварійні відключення світла запроваджено майже в усіх областях
Вчора, 18:30
Глава держави наголосив, що Україна розпочала імпорт газу через російські атаки
«Очікуємо проблеми з електрикою». Зеленський розповів, коли Україна імпортуватиме світло
13 жовтня, 19:34
Завдання української сторони – залучити всі можливі ресурси для швидкого ремонту енергооб’єктів
Міненерго пояснило, як Росія змінила тактику ударів по енергетичних об’єктах
11 жовтня, 18:44
Зеленський прокоментував захист ТЕЦ-5, ТЕЦ-6
Удар по енергетиці столиці. Президент передав «привіт» Кличку
10 жовтня, 21:50
Шведська влада активно працює над детальним планом дій на випадок, якщо масштабне відключення все ж таки відбудеться
Фінляндія та Швеція почали готуватися до «життя у пітьмі»
3 жовтня, 12:02
Енергетики наголосили, що цілодобово працюють над відновленням коректної роботи мережі
«Маємо жорсткі графіки». На Чернігівщині запроваджено обмеження електропостачання
2 жовтня, 10:05
Сонячні панелі в місті Ріджфілді
Американці вигадали, як заощадити мільйони на сонячних панелях
29 вересня, 15:45
Депутатка Одеської міської ради Ольга Квасніцька
«Слуга народу» Квасніцька закликала президента запровадити в Одесі військову адміністрацію
25 вересня, 15:17
У Москві обвалилася школа, де проводився ремонт
У Росії обвалилися дві школи: є загиблі та постраждалі
21 вересня, 14:12

Новини

В Одесі скасовано осінні канікули в школах: названо причину
В Одесі скасовано осінні канікули в школах: названо причину
Ігор Коваль став виконувачем обов’язків мера Одеси
Ігор Коваль став виконувачем обов’язків мера Одеси
Філатов розповів про відносини з очільником Одеської міської військової адміністрації
Філатов розповів про відносини з очільником Одеської міської військової адміністрації
10 років українці намагалися скинути Труханова. Хронологія петицій до президентів
10 років українці намагалися скинути Труханова. Хронологія петицій до президентів
Труханов мав три внутрішні паспорти РФ – джерело
Труханов мав три внутрішні паспорти РФ – джерело
ТЦК-пости і обмеження доступу до пляжів? Юрист розказав, чого чекати одеситам із запровадженням військової адміністрації
ТЦК-пости і обмеження доступу до пляжів? Юрист розказав, чого чекати одеситам із запровадженням військової адміністрації

Новини

В Україні без опадів: погода на 16 жовтня
Сьогодні, 05:59
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 15 жовтня
Вчора, 05:59
Атака на Харківщину: є постраждалі, серед них – дитина
12 жовтня, 09:44
Європа продовжує фінансувати Кремль: які країни збільшили імпорт російських енергоносіїв?
12 жовтня, 04:46
В Україні хмарно, дощитиме: прогноз погоди на 10 жовтня
10 жовтня, 06:01
В Україні дощитиме: прогноз погоди на 9 жовтня
9 жовтня, 05:59

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua