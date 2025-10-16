В Одесі скасовано осінні канікули в школах: названо причину

Через загрозу блекаутів в Одесі змінено графік калікул в школах

В Одесі скасовано осінні канікули у школах 2025 року. Таке рішення було ухвалене через високу ймовірність складних умов для навчання в зимовий період, зокрема через можливі проблеми зі світлом. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на директорку Департаменту освіти Одеської міської ради Олену Буйневич.

«Ми не знаємо, яка нас чекає зима, хоч і здогадуємося. Поки є світло і день ще довгий, мусимо користуватися кожною можливістю вчитися», – написала вона.

Буйневич повідомила, що останній тиждень жовтня буде використаний для повторення, надолуження освітніх втрат і закріплення вивченого матеріалу. Контрольні роботи та домашні завдання протягом цього тижня скасовуються.

Вона також зазначила, що Департамент розглядає можливість продовження зимових канікул і дослухається до думок батьків та колег.

За її словами, якщо зимові канікули продовжуватимуть, їх краще розпочати раніше, оскільки на навчальні дні припадають Різдвяні свята.

Нагадаємо, у Києві, Київській, Дніпропетровській та Одеській області застосовані екстрені відключення світла.

Як повідомлялося, у ніч на 10 жовтня Російська Федерація знову здійснила масовану атаку по об’єктах енергетичної інфраструктури України. Удар припав на річницю перших обстрілів енергосистеми, які окупанти розпочали у 2022 році. За словами президента Володимира Зеленського, Російська Федерація атакувала українську енергосистему понад 450 дронами і більше ніж трьома десятками ракет.

Також у ніч проти 14 жовтня атакувала Україну. Головні цілі – енергетика.

Нагадаємо, ситуація в енергосистемі України є контрольованою, але ускладнена через постійні російські обстріли. Енергетики цілодобово проводять відновлювальні роботи, водночас війська РФ прицільно обстрілюють, в тому числі і ремонтні бригади.

До слова, Зеленський заявив, що Україна може почати імпортувати електроенергію цієї зими через ворожі атаки на енергоінфраструктуру.