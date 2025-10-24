Головна Київ Новини
У Бучі чоловік із ножем напав на 16-річну дівчину: нападнику загрожує до 15 років в'язниці

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Чоловіка помістили до ізолятора тимчасового тримання
фото: Національна поліція України/Facebook

Після нападу на дівчину зловмисник опинився в Ірпені, де під час конфлікту вдарив ножем у спину 49-річного чоловіка

Поліцейські Київщини повідомили про підозру 29-річному чоловіку, який напав з ножем на неповнолітню дівчину та місцевого мешканця. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Київщини.

Інцидент стався 22 жовтня близько 19:30 поблизу залізничної станції у Бучі. Як встановили правоохоронці, зловмисник скористався темрявою та відсутністю людей, напав на 16-річну дівчину та завдав їй ножових поранень у шию та спину. Потерпілу вчасно госпіталізували, її життю наразі нічого не загрожує.

Того ж вечора нападник опинився в Ірпені, де під час конфлікту вдарив ножем у спину 49-річного чоловіка, спричинивши тяжкі тілесні ушкодження.

Поліцейські оперативно встановили місцеперебування нападника та затримали його відповідно до ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Чоловіка помістили до ізолятора тимчасового тримання.

Слідчі за процесуального керівництва Бучанської окружної прокуратури повідомили фігуранту про підозру за фактом замаху на умисне вбивство та умисного тяжкого тілесного ушкодження (ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115, ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України). Досудове розслідування триває.

Раніше поліцейські розпочали кримінальне провадження за фактом грубого порушення громадського порядку після масової бійки, що сталася вчора ввечері на платформі станції метро «Оболонь» у Києві. Як зазначають правоохоронці, подія відбулася 12 жовтня близько 21:30. Група молодиків гуртом напала на 24-річного місцевого мешканця, поваливши його на підлогу та почавши бити руками й ногами. Правоохоронці оперативно припинили сутичку та доставили усіх учасників до кімнати поліції.

Теги: Київщина напад поліція

