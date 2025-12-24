Вбивство іноземця у Бучанському районі: поліція затримала підозрюваних у розстрілі
Поліцейські з’ясували, що напередодні між потерпілим та зловмисниками виник конфлікт
Поліція Київщини спільно з прокуратурою розкрила жорстоке вбивство 33-річного чоловіка у Бучанському районі. Зловмисники виманили жертву на цвинтар, де розстріляли впритул. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ГУ Нацполіції Київської області та Київську обласну прокуратуру.
Подія сталася 9 грудня, коли до поліції звернулася жінка із повідомленням про зникнення її цивільного чоловіка у селі Михайлівка-Рубежівка. Вже наступного ранку під час обстеження місцевого кладовища правоохоронці виявили тіло зниклого з численними вогнепальними пораненнями. Тоді поліція повідомляла, що вбитий є іноземцем.
Для затримання небезпечних злочинців була задіяна масштабна група: працівники управління карного розшуку спільно, співробітники управління стратегічних розслідувань та правоохоронці Бучанського управління поліції Київщини за силової підтримки спецпідрозділу КОРД та полку поліції особливого призначення.
«Правоохоронці провели оперативно-розшукові заходи та встановили, що до скоєння злочину причетні троє спільників – 51-річний іноземець та двоє чоловіків 38 років, які мешкали в столиці. Поліцейські з’ясували, що напередодні між потерпілим та зловмисниками виник конфлікт. Підозрювані вирішили помститися та вбити знайомого», – повідомили у поліції.
Зазначається, що шляхом обману фігуранти домовились про зустріч з постраждалим на кладовищі. На місці події нападники здійснили 11 пострілів з вогнепальної зброї у потерпілого та зникли. Від отриманих численних кульових поранень чоловік загинув на місці.
Одного з фігурантів затримано в порядку ст. 615 Кримінального процесуального кодексу України, інших двох – в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.
Слідчі, за процесуального керівництва Бучанської окружної прокуратури, повідомили фігурантам про підозру за фактом умисного вбивства, вчиненого за попередньою змовою групою осіб (п. 12 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України). Досудове розслідування триває.
У суді затриманим обрали запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою. Наразі правоохоронці перевіряють причетність затриманих до вчинення інших злочинів на території Київської області та за її межами.
Нагадаємо, 9 грудня увечері до поліції звернулася жінка, яка розповіла, що в селі Михайлівка-Рубежівка зник її 33-річний цивільний чоловік. Правоохоронці попередньо встановили, що 33-річний чоловік приїхав на зустріч, після чого перестав виходити на зв'язок.
