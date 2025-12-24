Вбивство іноземця у Бучанському районі: поліція затримала підозрюваних у розстрілі

Вбивство сталося 9 грудня 2025 року у селі Михайлівка-Рубежівка на Київщині

Поліцейські з’ясували, що напередодні між потерпілим та зловмисниками виник конфлікт

Поліція Київщини спільно з прокуратурою розкрила жорстоке вбивство 33-річного чоловіка у Бучанському районі. Зловмисники виманили жертву на цвинтар, де розстріляли впритул. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ГУ Нацполіції Київської області та Київську обласну прокуратуру.

Подія сталася 9 грудня, коли до поліції звернулася жінка із повідомленням про зникнення її цивільного чоловіка у селі Михайлівка-Рубежівка. Вже наступного ранку під час обстеження місцевого кладовища правоохоронці виявили тіло зниклого з численними вогнепальними пораненнями. Тоді поліція повідомляла, що вбитий є іноземцем.

Поліція знайшла загиблого на наступний день під час обстеження місця події фото: Національна поліція України/Facebook

Для затримання небезпечних злочинців була задіяна масштабна група: працівники управління карного розшуку спільно, співробітники управління стратегічних розслідувань та правоохоронці Бучанського управління поліції Київщини за силової підтримки спецпідрозділу КОРД та полку поліції особливого призначення.

«Правоохоронці провели оперативно-розшукові заходи та встановили, що до скоєння злочину причетні троє спільників – 51-річний іноземець та двоє чоловіків 38 років, які мешкали в столиці. Поліцейські з’ясували, що напередодні між потерпілим та зловмисниками виник конфлікт. Підозрювані вирішили помститися та вбити знайомого», – повідомили у поліції.

Криміналісти обстежують місце злочину фото: Національна поліція України/Facebook

Зазначається, що шляхом обману фігуранти домовились про зустріч з постраждалим на кладовищі. На місці події нападники здійснили 11 пострілів з вогнепальної зброї у потерпілого та зникли. Від отриманих численних кульових поранень чоловік загинув на місці.

Одного з фігурантів затримано в порядку ст. 615 Кримінального процесуального кодексу України, інших двох – в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Затримання одного з підозрюваних у вбивстві фото: Національна поліція України/Facebook

Затриманий за підозрою у вбивстві фото: Національна поліція України/Facebook

Слідчі, за процесуального керівництва Бучанської окружної прокуратури, повідомили фігурантам про підозру за фактом умисного вбивства, вчиненого за попередньою змовою групою осіб (п. 12 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України). Досудове розслідування триває.

У суді затриманим обрали запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою. Наразі правоохоронці перевіряють причетність затриманих до вчинення інших злочинів на території Київської області та за її межами.

Нагадаємо, 9 грудня увечері до поліції звернулася жінка, яка розповіла, що в селі Михайлівка-Рубежівка зник її 33-річний цивільний чоловік. Правоохоронці попередньо встановили, що 33-річний чоловік приїхав на зустріч, після чого перестав виходити на зв'язок.