Київська міська електричка запускає тимчасові додаткові рейси (розклад)
В години пік (вранці та ввечері) з 24 по 26 та з 29 по 31 грудня курсуватимуть шатли між станціями Дарниця та Видубичі
Київська міська електричка запускає тестові шатли Дарниця – Видубичі та зворотно, це дозволить зробити інтервали в пікові години 15 хвилин. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу Kyiv City Express.
Зазначається, що в години пік (вранці та ввечері) з 24 по 26 та з 29 по 31 грудня курсуватимуть шатли між станціями Дарниця та Видубичі. Це додаткові рейси, які їздитимуть разом з іншими поїздами Київської кільцевої електрички.
"Шатли дозволять в години пік зробити інтервали між поїздами 15 хвилин вранці та ввечері, аби добиратись з лівого на правий береги стало ще зручніше і швидше", – йдеться у повідомленні.
Додаткові рейси курсуватимуть за графіком:
Дарниця – Видубичі:
- 6:31 - 6:41
- 7:31 - 7:41
- 8:31 - 8:41
- 9:31 - 9:41
- 16:16 - 16:26
- 17:31 - 17:41
- 18:31 - 18:41
Видубичі – Дарниця:
- 7:02 - 7:12
- 8:02 - 8:12
- 9:02 - 9:12
- 15:52 - 16:02
- 17:02 - 17:12
- 18:05 - 18:15
- 19:02 - 19:12.
Аби уникнути плутанини на офіційному сайті ці шатли додають до загального розкладу з літерою «Д», як додаткові. На станції Видубичі посадка та висадка пасажирів з цих рейсів відбуватиметься з третьої колії.
