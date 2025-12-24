Головна Київ Новини
Київська міська електричка запускає тимчасові додаткові рейси (розклад)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Київська міська електричка
фото з відкритих джерел

В години пік (вранці та ввечері) з 24 по 26 та з 29 по 31 грудня курсуватимуть шатли між станціями Дарниця та Видубичі

Київська міська електричка запускає тестові шатли Дарниця – Видубичі та зворотно, це дозволить зробити інтервали в пікові години 15 хвилин. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу Kyiv City Express.

Зазначається, що в години пік (вранці та ввечері) з 24 по 26 та з 29 по 31 грудня курсуватимуть шатли між станціями Дарниця та Видубичі. Це додаткові рейси, які їздитимуть разом з іншими поїздами Київської кільцевої електрички.

"Шатли дозволять в години пік зробити інтервали між поїздами 15 хвилин вранці та ввечері, аби добиратись з лівого на правий береги стало ще зручніше і швидше", – йдеться у повідомленні.

Додаткові рейси курсуватимуть за графіком:

Дарниця – Видубичі:

  • 6:31 - 6:41
  • 7:31 - 7:41
  • 8:31 - 8:41
  • 9:31 - 9:41
  • 16:16 - 16:26
  • 17:31 - 17:41
  • 18:31 - 18:41

Видубичі – Дарниця:

  • 7:02 - 7:12
  • 8:02 - 8:12
  • 9:02 - 9:12
  • 15:52 - 16:02
  • 17:02 - 17:12
  • 18:05 - 18:15
  • 19:02 - 19:12.

Аби уникнути плутанини на офіційному сайті ці шатли додають до загального розкладу з літерою «Д», як додаткові. На станції Видубичі посадка та висадка пасажирів з цих рейсів відбуватиметься з третьої колії. 

Теги: Київ громадський транспорт

