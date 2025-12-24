Київська міська електричка запускає тимчасові додаткові рейси (розклад)

В години пік (вранці та ввечері) з 24 по 26 та з 29 по 31 грудня курсуватимуть шатли між станціями Дарниця та Видубичі

Київська міська електричка запускає тестові шатли Дарниця – Видубичі та зворотно, це дозволить зробити інтервали в пікові години 15 хвилин. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу Kyiv City Express.

Зазначається, що в години пік (вранці та ввечері) з 24 по 26 та з 29 по 31 грудня курсуватимуть шатли між станціями Дарниця та Видубичі. Це додаткові рейси, які їздитимуть разом з іншими поїздами Київської кільцевої електрички.

"Шатли дозволять в години пік зробити інтервали між поїздами 15 хвилин вранці та ввечері, аби добиратись з лівого на правий береги стало ще зручніше і швидше", – йдеться у повідомленні.

Додаткові рейси курсуватимуть за графіком:

Дарниця – Видубичі:

6:31 - 6:41

7:31 - 7:41

8:31 - 8:41

9:31 - 9:41

16:16 - 16:26

17:31 - 17:41

18:31 - 18:41

Видубичі – Дарниця:

7:02 - 7:12

8:02 - 8:12

9:02 - 9:12

15:52 - 16:02

17:02 - 17:12

18:05 - 18:15

19:02 - 19:12.

Аби уникнути плутанини на офіційному сайті ці шатли додають до загального розкладу з літерою «Д», як додаткові. На станції Видубичі посадка та висадка пасажирів з цих рейсів відбуватиметься з третьої колії.