Окупанти вдарили по енергооб'єктах: де обмежено споживання електроенергії

Наталія Порощук
Наталія Порощук
Окупанти вдарили по енергооб'єктах: де обмежено споживання електроенергії
На Чернігівщині діють обмеження споживання електроенергії
фото: Уніан (ілюстративне)

Міненерго: Закликаємо споживачів раціонально використовувати електроенергію

РФ завдала ударів по енергетичній інфраструктурі Харківщини та Сумщини. Енергетики працюють безперервно, відновлюючи електропостачання споживачам. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міненерго.

Зазначається, що наразі вживаються всі необхідні заходи для підтримки стабільної роботи енергосистеми. Станом на 14 жовтня на Чернігівщині діють обмеження споживання електроенергії.

«Підготовка до зимового періоду триває: здійснюються ремонтні та відновлювальні роботи на енергетичних об’єктах, формуються запаси ресурсів і посилюється захист критичної інфраструктури, щоб гарантувати безперебійне постачання електроенергії та тепла населенню. Закликаємо споживачів раціонально використовувати електроенергію, особливо у пікові години споживання вранці і ввечері. Це допомагає знизити навантаження на систему», – йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, у ніч на 10 жовтня Російська Федерація знову здійснила масовану атаку по об’єктах енергетичної інфраструктури України. Удар припав на річницю перших обстрілів енергосистеми, які окупанти розпочали у 2022 році. За словами президента Володимира Зеленського, Російська Федерація атакувала українську енергосистему понад 450 дронами і більше ніж трьома десятками ракет.

Також у ніч проти 14 жовтня атакувала Україну. Головні цілі – енергетика.

Нагадаємо, ситуація в енергосистемі України є контрольованою, але ускладнена через постійні російські обстріли. Енергетики цілодобово проводять відновлювальні роботи, водночас війська РФ прицільно обстрілюють, в тому числі і ремонтні бригади.

До слова, Зеленський заявив, що Україна може почати імпортувати електроенергію цієї зими через ворожі атаки на енергоінфраструктуру.

