Головна Київ Новини
search button user button menu button

Поранення ножем підприємця у Києві: поліція розкрила мотиви нападу

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Поранення ножем підприємця у Києві: поліція розкрила мотиви нападу
Зловмиснику повідомлено про підозру в умисному спричиненні тяжких тілесних ушкоджень, йому загрожує до восьми років увʼязнення
фото: Національна поліція України

Підприємець перебував на роботі, коли почув гучний стукіт у вхідні двері приміщення. Відчинивши, він побачив незнайомця

У Києві правоохоронці затримали 37-річного чоловіка, який тяжко поранив власника розкрійного цеху. Інцидент стався на вулиці Закревського. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Києва.

За даними слідства, конфлікт виник через нетверезого чоловіка, який прийшов до підприємства та вимагав зустрічі зі своєю знайомою – майстринею цеху. тавин події на місце прибула слідчо-оперативна група Деснянського управління поліції.

Правоохоронці встановили, що потерпілим є 47-річний підприємець – власник розкрійного цеху. Чоловік перебував на роботі, коли почув гучний стукіт у вхідні двері приміщення. Відчинивши, він побачив незнайомця у стані алкогольного сп’яніння, який наполегливо вимагав позвати його знайому – майстриню з виробництва. Надалі, отримавши відмову, зловмисник дістав з кишені ніж та завдав ним чоловікові удар в живіт, після чого втік. Постраждалого у тяжкому стані госпіталізували.

«Оперативники разом з аналітиками кримінального аналізу за кілька годин встановили та затримали нападника. Ним виявився 37-річний киянин, який раніше притягався до кримінальної відповідальності за крадіжку, грабіж та розбій», – йдеться у повідомленні.

Ніж, вилучений у підозрюваного
Ніж, вилучений у підозрюваного
фото: Національна поліція України/Facebook

Повідомляється, що слідчі затримали фігуранта в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та вилучили у нього ніж.

Правоохоронці повідомили зловмиснику про підозру за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України – умисне спричинення тяжких тілесних ушкоджень. Суд задовольнив клопотання слідчого та обрав фігуранту запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Підозрюваному загрожує до восьми років позбавлення волі.

Рпаніше у Києві за вчинення розбійного нападу затримано зловмисника, який погрожував охоронцеві супермаркету зброєю, аби не сплачувати за товар в магазині. Працівники територіального управління поліції, які прибули на місце події, з’ясували, що чоловік намагався покинути торговельний зал, не розрахувавшись за товар, однак його зупинив охоронець. Оперативники встановили та затримали нападника. Ним виявився 24-річний місцевий мешканець, раніше судимий за вчинення грабунку.

Теги: Київ напад поліція

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Загоряння виникло в одному з боксів гаражного кооперативу, що використовувався як СТО
На столичній Оболоні спалахнула масштабна пожежа після вибуху (відео)
28 листопада, 19:12
На Бессарабському ринку відкрили 17 фудкорнерів та окремий бар
Бессарабський ринок відкрився після оновлення
10 грудня, 12:36
В Україні оголошено повітряну тривогу
В Україні оголошено повітряну тривогу
13 грудня, 01:04
Організатори закликають відвідувачів дбати про власну безпеку та слідувати в укриття під час оголошення повітряної тривоги
У Києві 25-30 листопада відбудуться продуктові ярмарки: адреси
24 листопада, 11:27
Прем'єрний показ вистави відбудеться 8 грудня
Театр «Золоті ворота» готує режисерський дебют Христі Любої
28 листопада, 16:36
Ліквідація наслідків обстрілу 6 грудня 2025 року
Масований удар у День святого Миколая: стало відомо, чим Росія била по Україні
6 грудня, 11:04
Ознайомитися з відцифрованими пам’ятками можна на ресурсі туристично-культурного хабу
За рік у Києві відцифровано шість пам’яток культурної спадщини
18 грудня, 11:50
У ніч на 24 грудня, у південній частині Москви стався вибух автомобіля на вулиці Ясеневій – у районі Орехово-Борисово
Вибух авто у Москві, атака на Запоріжжя: головне за ніч
Сьогодні, 05:50
Авто проломило паркан і пошкодило стіну церкви у центрі Кракова https://zaxid.net/news/
П’яний українець на авто врізався в одну з найдавніших церков у центрі Кракова
21 грудня, 21:24

Новини

Поранення ножем підприємця у Києві: поліція розкрила мотиви нападу
Поранення ножем підприємця у Києві: поліція розкрила мотиви нападу
У Києві звільнилася директорка ліцею, яка не пускала дітей до школи у шортах
У Києві звільнилася директорка ліцею, яка не пускала дітей до школи у шортах
Київ: графіки відключення світла 24 грудня 2025 року
Київ: графіки відключення світла 24 грудня 2025 року
Київщина: графіки відключення світла 24 грудня 2025 року
Київщина: графіки відключення світла 24 грудня 2025 року
Український ведучий розповів, як опинився в епіцентрі удару шахеда на Київщині
Український ведучий розповів, як опинився в епіцентрі удару шахеда на Київщині
На столичному вокзалі діти створять обереги, що за ніч опиняться на фронті: як долучитися
На столичному вокзалі діти створять обереги, що за ніч опиняться на фронті: як долучитися

Новини

Святвечір 2025: найкращі привітання у прозі і віршах та святкові листівки
Сьогодні, 07:11
Святвечір 2025: як святкувати, прикмети, молитва, традиції та заборони
Вчора, 21:30
У Києві було оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 16:32
Святвечір 2025: 12 страв, які обов'язково потрібно приготувати
22 грудня, 21:15
День енергетика: історія свята, привітання у прозі, віршах та листівках
22 грудня, 00:33
В Україні хмарно: погода на 21 грудня
21 грудня, 05:59

Прес-релізи

Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
22 грудня, 11:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua