Поранення ножем підприємця у Києві: поліція розкрила мотиви нападу

Зловмиснику повідомлено про підозру в умисному спричиненні тяжких тілесних ушкоджень, йому загрожує до восьми років увʼязнення

Підприємець перебував на роботі, коли почув гучний стукіт у вхідні двері приміщення. Відчинивши, він побачив незнайомця

У Києві правоохоронці затримали 37-річного чоловіка, який тяжко поранив власника розкрійного цеху. Інцидент стався на вулиці Закревського. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Києва.

За даними слідства, конфлікт виник через нетверезого чоловіка, який прийшов до підприємства та вимагав зустрічі зі своєю знайомою – майстринею цеху. тавин події на місце прибула слідчо-оперативна група Деснянського управління поліції.

Правоохоронці встановили, що потерпілим є 47-річний підприємець – власник розкрійного цеху. Чоловік перебував на роботі, коли почув гучний стукіт у вхідні двері приміщення. Відчинивши, він побачив незнайомця у стані алкогольного сп’яніння, який наполегливо вимагав позвати його знайому – майстриню з виробництва. Надалі, отримавши відмову, зловмисник дістав з кишені ніж та завдав ним чоловікові удар в живіт, після чого втік. Постраждалого у тяжкому стані госпіталізували.

«Оперативники разом з аналітиками кримінального аналізу за кілька годин встановили та затримали нападника. Ним виявився 37-річний киянин, який раніше притягався до кримінальної відповідальності за крадіжку, грабіж та розбій», – йдеться у повідомленні.

Ніж, вилучений у підозрюваного фото: Національна поліція України/Facebook

Повідомляється, що слідчі затримали фігуранта в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та вилучили у нього ніж.

Правоохоронці повідомили зловмиснику про підозру за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України – умисне спричинення тяжких тілесних ушкоджень. Суд задовольнив клопотання слідчого та обрав фігуранту запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Підозрюваному загрожує до восьми років позбавлення волі.

