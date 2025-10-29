Водій Toyota Prado, не доїжджаючи до знаку населеного пункту «Логвин», здійснив зіткнення з велосипедистом та зник з місця події

Поліцейські Київщини розслідують смертельну ДТП на Білоцерківщині. Водій Toyota Prado збив на смерть пенсіонера-велосипедиста. Про це інформує «Главком» із посиланням на повідомлення поліції Київщини.

Поблизу села Логвина, а саме на автодорозі Володарка-Біла Церква трапилась дорожньо-транспортна подія.

Правоохоронці попередньо встановили, що водій Toyota Prado, не доїжджаючи до знаку населеного пункту «Логвин», здійснив зіткнення з велосипедистом та зник з місця події.

На жаль, внаслідок отриманих травм 71-річний кермувальник велосипеда загинув на місці.

Наступного дня 21-річний водій позашляховика самотужки звернувся до поліції та розповів про скоєне.

Слідчі, за процесуального керівництва Білоцерківської окружної прокуратури, розпочали досудове розслідування за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть потерпілого (ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України).

Нагадаємо, з січня по червень 2025 року в Україні внаслідок ДТП загинули 1367 осіб, з них 69 дітей. У аваріях на дорогах травмовано 13 895 людей. Порівняно з аналогічним періодом 2024 року кількість ДТП з загиблими та/або травмованими майже не змінилась – 11 194 випадки. Найчастіше, як зазначається, у ДТП гинули через порушення швидкості руху. Підтверджено 751 летальний випадок.

До слова, кілька днів тому на автодорозі Баришівка – Березань у Броварському районі сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. 65-річний водій автомобіля Opel, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з автомобілем Chery. Внаслідок аварії, 71-річний водій автомобіля Chery отримав тілесні ушкодження, від яких помер під час транспортування до лікарні.