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Київщина: у дитячих садочках стався масовий спалах кишкової інфекції

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Київщина: у дитячих садочках стався масовий спалах кишкової інфекції
фото ілюстративне

На стаціонарному лікуванні станом на 1 вересня перебувають 17 малюків

У дитячих садочках Бучанського та Фастівського районів Київщині зареєстрували спалах гострої кишкової інфекції. Його пов'язують з кейтеринговою компанією. Про це повідомляє Центр громадського здоров’я України.

Спалах зафіксували відразу у шістьох закладах. Станом на 1 вересня відомо про 18 постраждалих малюків. Їм – від двох до шести років. Усі діти їли продукти, які доставила ця кейтерингова компанія.

На стаціонарному лікуванні станом на 1 вересня перебувають 17 малюків. Окрім того, одна дитина перебуває у відділенні інтенсивної терапії.

Наразі вже розпочали епідеміологічне розслідування. Метою наразі є встановити ймовірне джерело та локалізувати спалах. Також проводять дослідження, спрямовані на виявлення збудника захворювання.

«Гострі кишкові інфекції – одні з найпоширеніших інфекційних захворювань, які можуть призвести до серйозних ускладнень, особливо у дітей. Кишкові інфекції передаються через вживання зараженої їжі та води, під час купання у забруднених водоймах, через брудні руки і предмети побуту», – йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що шестеро працівників закладу громадського харчування у столиці захворіли на гостру кишкову інфекцію. Вони отруїлися своїми ж стравами.

Теги: Київщина кишкова інфекція отруєння

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