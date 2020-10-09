Київщина увійшла до трійки областей, аграрії яких отримали найбільшу державну підтримку



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Сільгоспвиробники отримують часткову компенсацію вартості техніки та обладнання

Сільгоспвиробники Київщини отримали 22 млн гривень від держави

Київська область увійшла до трійки областей, аграрії яких отримали найбільші обсяги часткової компенсації вартості сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва з державного бюджету. Сума державної підтримки склала 22 млн грн. Про це повідомляє Управління агропромислового розвитку Київської обласної державної адміністрації.

Так, станом на 1 жовтня 2020 року вже оплачено 138 заявок, поданих сільгоспвиробниками Київщини до уповноважених банків.

Державою здешевлено 297 одиниць сільськогосподарської техніки, придбаної агровиробниками у грудні 2019 року та січні-серпні поточного року. На придбання такої техніки сільгосппідприємствами в цілому було інвестовано 105,7 млн грн.

Слід зазначити, що у рейтингу регіонів за обсягом освоєних капітальних інвестицій в АПК Київщина за січень-червень 2020 року зайняла перше місце. При цьому питома вага регіону у загальному обсязі освоєних інвестицій склала 12,1%.

Управління агропромислового розвитку Київської ОДА звертає увагу сільськогосподарських підприємств, що заявки для отримання часткової компенсації вартості техніки та обладнання, придбаних до 1 грудня 2020 року, подаються до уповноважених банків до 5 грудня поточного року, а заявки для отримання часткової компенсації вартості техніки та обладнання, придбаних з 1 грудня 2020 року, подаються до 1 квітня 2021 року.