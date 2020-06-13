Минулої доби у Києві зафіксували 72 хворих на коронавірус



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Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Оболонському, Дніпровському та в Голосіївському районі

«Всього коронавірус подолали 1164 мешканця столиці» – Кличко

За минулу добу у столиці зафіксували Covid-19 у 72 людини, а також 2 летальні випадки від коронавірусу. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив мер Києва Віталій Кличко.

«Друзі! Кількість мешканців столиці, в яких за минулу добу лабораторно підтвердили захворювання на коронавірус, збільшилась на 72 людини. Двоє хворих померли. На сьогодні в столиці вже 3 838 підтверджених випадки захворювання на Covid-19», – повідомив міський голова столиці.

Так, Кличко повідомив, що захворіли:

34 жінки віком від 22 до 83 років;

30 чоловіків віком від 19 до 75 років;

7 дівчаток від 2 до 17 років та хлопчик, якому 10 років.

Він також додав, що серед захворілих є й двоє медиків.

«До лікарень столиці госпіталізували 21 пацієнта. Інші – на самоізоляції, під контролем медиків. Одужали за добу 32 людини. Всього коронавірус подолали 1164 мешканця столиці», – написав він.

Кличко додав, що найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Оболонському районі – 16. У Дніпровському – 9. та в Голосіївському районі – 8 випадків.

Нагадаємо, станом на ранок 13 червня в Україні зафіксовано 753 нові випадки коронавірусу, це на 70 випадків більше, ніж учора (683).

Одужали – 409 (вчора 426), померли – 10 (вчора 16).

Загалом одужали 13 976 осіб, летальних випадків – 880.

У Києві виявлено хворих 72 особи (вчора 95). Також 38 випадків зафіксовано у Чернівецькій області (вчора 38) і 132 – на Львівщині (вчора 112), 66 – на Рівненщині (вчора 56).

Коронавірус в Україні

Всього 30506

Хворіють 15650

Одужали 13976

Померли 880

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Як повідомлялося, в Україні станом на ранок 12 червня зафіксували вже 29 753 випадки захворювання на коронавірусну інфекцію. При цьому кількість загиблих за час пандемії зросла до 870 людей. Лише минулої доби від хвороби померли 16 людей.

Водночас 13 567 українців, які хворіли на Covid-19, одужали. Минулої доби – 426 осіб.

Серед захворілих 58% складають жінки. Найчастіше Covid-19 реєструється у вікових групах від 30 до 49 років – 35% та від 50 до 69 років – 37%.

Найбільше нових випадків за минулу добу зареєстровано у Львівській області – 112, Києві – 95, Вінницькій області – 81 та Рівненській області – 56.