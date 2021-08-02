Музичну академію Чайковського реставрують вперше за 63 роки (фото)

Триває перший етап реставраційний робіт

У Києві триває реставрація Національної музичної академії України імені Чайковського. Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

«У Національній музичній академії України імені Чайковського розпочався перший етап реставраційних робіт. Як відомо, ще після Другої світової війни під навчальний корпус Консерваторії реконструювали колишній готель «Континенталь» на вулиці Карла Маркса (архітектора Городецького), а зі сторони нинішнього Майдану до нього в 1955-1958 роках прибудували корпус Оперної студії з концертним залом. Тому проведення реставрації академії відбувається вперше за 63 роки», – зазначив він.

Планується, що до Дня Незалежності закінчать облаштовувати зовнішню частину оперної студії Академії зі сторони Майдану Незалежності. «Проведемо реставрацію колон, арок, капітелів, балясинів, перил центрального балкону, карнизів, верхньої частини східчастого цоколю та внутрішнього фасаду», – розповів Ткаченко.

З осені розпочнуться роботи зі зміни внутрішніх інженерних та каналізаційних комунікацій.

Як повідомлялося, Театральна площа біля Національної опери України імені Т. Г. Шевченка в Києві буде відремонтована в рамках президентської програми «Велике будівництво»

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