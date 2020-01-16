Київська мерія обіцяє перевірити законність церкви на даху будинку на Оболоні (фото)



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Надбудова на будинку на проспекті Героїв Сталінграда, 4

На даху 16-поверхівки з'явилася церква-надбудов

У мерії Києва розпочали перевірку законності споруди церкви на даху висотного будинку на проспекті Героїв Сталінграда, 4.

Про це «Сьогодні» повідомили у Департаменті з питань державного архітектурно-будівельного контролю у Києві.

Там зазначають, що у Департаменті відсутня інформація щодо видачі або реєстрації документів, які дають право на виконання підготовчих або будівельних робіт, а також свідчать про прийняття в експлуатацію завершеного об'єкта будівництва – каплиці на даху будинку за адресою проспект Героїв Сталінграда, 4 в Оболонському районі.

Водночас у мерії наразі не готові відповісти про подальшу долю скандальної будівлі: вона залишиться на даху будинку чи її демонтують.

«Перевірки дотримання вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності за вказаною адресою раніше не проводилися (церкву почали будувати ще в 2010 році). Разом з тим, зараз ми ведемо організаційні роботи для позапланової перевірки за цією адресою. Після її проведення на предмет дотримання вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності Департаментом буде вжито відповідних заходів реагування», – повідомили у КМДА.

У мерії також зазначають, що за даними електронної бази документообігу Департаменту і за даними прив'язки об'єктів будівництва в електронній базі GIS, містобудівні умови і обмеження для проектування об'єкта будівництва на проспекті Героїв Сталінграда, 4 не видавалися.

Як повідомляв «Главком», у Києві на історичній будівлі на вулиці Глибочицькій, 40 зводять надбудову. Після розголосу у соцмережі столична влада відреагувала на незаконні дії забудовника.