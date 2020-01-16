  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Київська мерія обіцяє перевірити законність церкви на даху будинку на Оболоні (фото)

    • Розсилка
    Надбудова на будинку на проспекті Героїв Сталінграда, 4 - Київська мерія обіцяє перевірити законність церкви на даху будинку на Оболоні (фото)
    Надбудова на будинку на проспекті Героїв Сталінграда, 4

    На даху 16-поверхівки з'явилася церква-надбудов

    У мерії Києва розпочали перевірку законності споруди церкви на даху висотного будинку на проспекті Героїв Сталінграда, 4.

    Про це «Сьогодні» повідомили у Департаменті з питань державного архітектурно-будівельного контролю у Києві.

    Там зазначають, що у Департаменті відсутня інформація щодо видачі або реєстрації документів, які дають право на виконання підготовчих або будівельних робіт, а також свідчать про прийняття в експлуатацію завершеного об'єкта будівництва – каплиці на даху будинку за адресою проспект Героїв Сталінграда, 4 в Оболонському районі.

    Водночас у мерії наразі не готові відповісти про подальшу долю скандальної будівлі: вона залишиться на даху будинку чи її демонтують.

    «Перевірки дотримання вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності за вказаною адресою раніше не проводилися (церкву почали будувати ще в 2010 році). Разом з тим, зараз ми ведемо організаційні роботи для позапланової перевірки за цією адресою. Після її проведення на предмет дотримання вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності Департаментом буде вжито відповідних заходів реагування», – повідомили у КМДА.

    У мерії також зазначають, що за даними електронної бази документообігу Департаменту і за даними прив'язки об'єктів будівництва в електронній базі GIS, містобудівні умови і обмеження для проектування об'єкта будівництва на проспекті Героїв Сталінграда, 4 не видавалися.

    Як повідомляв «Главком», у Києві на історичній будівлі на вулиці Глибочицькій, 40 зводять надбудову. Після розголосу у соцмережі столична влада відреагувала на незаконні дії забудовника.

    Київ будівництво КМДА будинок
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ