Київська муніципальна охорона озброїться на 2 млн грн

Муніципальна охорона вперше закупляє травматичну зброю

Комунальне підприємство «Муніципальна охорона» Київради 14 грудня за результатами тендера замовило ТОВ «Гавілан Груп» травматичних пістолетів з аксесуарами на 1,94 млн грн. Цей замовник закупив травматичну зброю вперше. Про це повідомляється у системі Prozorro.

Цьогоріч поставлять 76 травматичних пістолетів Flarm 910 виробництва ТОВ «Фларм» по 23,5 тис. грн.

До пістолетів купили таку ж кількість магазинів по 690 грн, поясних кобур по 600 грн, страхувальних шнурів по 330 грн і наборів для чищення та обслуговування по 270 грн.

Крім того, до пістолетів замовили ще й 20 кобур прихованого носіння по 480 грн.

Спочатку договір також передбачав поставку 240 патронів з гумовими кулями Терен 3Ф виробництва ТОВ «Науково-виробниче підприємство «Еколог» по 270 грн/шт. На ринку вони коштують в рази дешевше – по 12 грн/шт. Однак наступного дня патрони прибрали додатковою угодою, тож вартість договору зменшилась із 2 млн грн до 1,94 млн грн.

Переможна пропозиція була всього на 8 грн нижчою від очікуваної суми в 2 млн грн.

Директором вінницької фірми «Гавілан Груп» є Іван Слободянюк, який до 2017 року був комерційним директором КНВО «Форт» МВС України. Фірмою володіють його дружина Тетяна Слободянюк, Лариса Слободянюк, яка, ймовірно, є донькою, та Лариса Ковалик.

Загалом із 2016 року переможець отримав державних підрядів на суму 6,52 млн грн.

Нагадаємо, у Києві за відповідним рішенням Київради створено Департамент муніципальної безпеки Київської міської держдаміністрації. Департамент координуватиме роботу двох комунальних підприємств – «Київської аварійно-рятувальної служби» та «Муніципальної охорони», загальна чисельність особового складу яких понад 650 осіб, а також контролюватиме роботу інтегрованої системи відеоспостереження і відеоаналітики Києва.

Джерело: Наші гроші