Київська влада досліджує ефективність діяльності комунальних підприємств

Комісія з розгляду ефективності при КМДА працюватиме до 17 березня

Успішність кожного з підприємств у минулому році визначатиметься за кількома показниками

Протягом 1-17 березня у Києві працюватиме комісія з розгляду ефективності діяльності підприємств, установ та організацій комунальної форми власності. За цей час буде проаналізовано фінансово-господарський стан 287 підприємств, які провадять свою діяльність та звітують про неї Київській міській державній адміністрації. Про це повідомляє Департамент економіки та інвестицій КМДА.

До складу комісії входять представники Департаменту економіки та інвестицій, Департаменту фінансів, Департаменту комунальної власності, Департаменту фінансового контролю та аудиту та апарату КМДА. Згідно з розпорядженням № 264 від 12.02.2021 комісії очолюють заступники голови КМДА, директори департаментів або управлінь виконавчого органу Київської міської ради, голова або заступник голови районної в місті Києві державної адміністрації.

Ефективність комунального підприємства оцінюється за кількома показниками. Зокрема, аналізується відповідність діяльності комунального підприємства затвердженому середньостроковому плану та ключовим показникам ефективності, раціональність використання коштів під час здійснення державних закупівель, забезпечення якісного планування та використання комунальних активів у частині пошуку додаткових джерел доходу підприємств, а також планування та фактичного освоєння капітальних інвестицій.

Такий детальний аналіз спрямований на вдосконалення процесів планування на комунальних підприємствах. Мова йде про підвищення доходів за рахунок ефективного використання комунальних активів, зниження витратної частини за рахунок економії коштів від закупівель, недопущення штучного завищення витратної частини, а також забезпечення отримання прибутку або зменшення рівня збитковості, зазначають у Департаменті економіки та інвестицій КМДА.

За результатами аналізу фінансово-господарської діяльності клмунальних підприємств комісія готує висновки з пропозиціями та рекомендаціями щодо покращення роботи підприємства або вжиття заходів організаційного та розпорядчого характеру.

Раніше стало відомо про те, що міжфракційне об'єднання депутатів Київради «Успішний Київ» ініціювало проведення повного аудиту комунальних підприємств столиці та запропонувало вирішення проблеми тимчасових торговельних споруд в Києві.