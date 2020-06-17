Київська влада оскаржила в суді заборону створення пішохідної зони на Подолі



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На Контрактову площу чекає реконструкція

Наступного року влада планує реконструкцію Контрактової площі та вулиці Сагайдачного

Столична влада оскаржує рішення суду щодо скасування розпорядження Київської міської держадміністрації про створення пішохідної зони на Контрактовій площі та вулиці Сагайдачного. Про це мер столиці Віталій Кличко повідомив під час онлайн-пресконференції.

«Хочу повідомити, що місто подало апеляційну скаргу на рішення Окружного адміністративного суду, який визнав протиправним і скасував розпорядження КМДА про створення пішохідної зони на Контрактовій площі та вулиці Сагайдачного. Бо, я переконаний, не може купка людей, які ініціювали позов з різних мотивів, зокрема, і політичних, зневажати інтереси громади», - сказав Кличко.

Він підкреслив, що місто буде відстоювати пішохідну зону на Контрактовій площі та вулиці Сагайдачного.

«І буде, як я говорив раніше, облаштовувати її як одну з туристичних локацій. Наступного року ми плануємо реконструкцію Контрактової площі та вулиці Сагайдачного», - зазначив Кличко.

Як повідомлялося, Окружний адміністративний суд Києва визнав протиправним та скасував розпорядження Київської міської державної адміністрації про внесення змін до розпорядження КМДА від 05.08.2016 № 648 «Про обмеження руху транспортних засобів по вул. Петра Сагайдачного у вихідні та святкові і неробочі дні релігійних свят» від 28 липня 2017 року № 912.

Виконувач обов’язків першого заступника голови КМДА Валентин Мондриївський заявив, що столична влада відстоюватиме пішохідну зону на Контрактовій площі та вулиці Сагайдачного та працюватиме над тим, щоб територія надалі розвивалася.