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    Влада Києва збирається вивести з тіні гаражні кооперативи

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    Аби володіти своїм гаражем, киянам буде потрібно мати юридично чинний і офіційний договір з міськими структурами - Влада Києва збирається вивести з тіні гаражні кооперативи
    Аби володіти своїм гаражем, киянам буде потрібно мати юридично чинний і офіційний договір з міськими структурами
    Фото з відкритих джерел

    Кличко: «Ми захистимо гаражні кооперативи від самовільного захвату та будь-яких інших протиправних дій»

    Мер Києва Віталій Кличко закликав депутатів ухвалити необхідне рішення, аби вивести з тіні десятки тисяч машиномісць, що десятиліттями функціонували в столиці нелегально. Про це він заявив сьогодні на сесії Київради.

    Він підкреслив, що цими змінами депутати виведуть з тіні десятки тисяч машиномісць, що десятиліттями функціонували в столиці нелегально, приносячи дохід окремим групам осіб, а не бюджету міста.

    «Прошу депутатів підтримати внесення змін до додатку 5 рішення Київради від 23 червня 2011 року «Про встановлення місцевих податків і зборів у місті Києві». Цими змінами ми виведемо з тіні десятки тисяч машиномісць, що десятиліттями функціонували в столиці нелегально, приносячи дохід окремим групам осіб, а не бюджету міста. Ми також захистимо гаражні кооперативи від самовільного захвату та будь-яких інших протиправних дій, запропонувавши їм першочергове право укладання договору з містом. Люди, які десятиліттями будували своє майно, мають бути захищеними. Але для цього їм потрібно мати юридично чинний і офіційний договір з міськими структурами», – сказав Віталій Кличко.

    Нагадаємо, у Києві планують запровадити тимчасовий мораторій на забудову в центральній частині столиці.

    До слова, столична влада запевняє, що забудова не загрожує скверу ім. Василя Стуса.

    Нагадаємо, на засіданні в червні депутати Київської міської ради підтримали проєкт рішення про передачу земельної ділянки під стародавньою садибою відомих київських архітекторів В. Ніколаєва, О. Шварценберга та С. Рикачова на вулиці Грушевського, 4Б у центрі Києва забудовнику ТОВ «Грааль».

    Теги: Віталій Кличко забудова мер майно влада
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    Влада Києва збирається вивести з тіні гаражні кооперативи