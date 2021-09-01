  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    Під Києвом водій маршрутки взяв собаку на роботу (відео)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    В Ірпені водій маршрутки взяв на роботу пса - Під Києвом водій маршрутки взяв собаку на роботу (відео)
    В Ірпені водій маршрутки взяв на роботу пса
    Колаж РБК-Україна

    Водій виїхав на маршрут разом зі своїм вихованцем

    В Ірпені Київської області водій маршрутки розчулив усіх пасажирів. Справа в тому, що він взяв на роботу свого пса. Відео з маршрутки опублікував Telegram-канал «Великий Київ».

    Маршрутник постелив для свого вихованця прямо біля себе. Хтось із пасажирів зняв відео, як пес спокійно лежить під час руху і дивиться по сторонах.

    Нагадаємо, недавно у київській маршрутці на пасажирів звалилося скло люка. При цьому осколки розлетілися по всьому салону. Дві дівчини отримали травми, але водій не запропонував їм ніякої допомоги, і продовжив рух.

    Читайте також:
    Теги: Київ водій час
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Під Києвом водій маршрутки взяв собаку на роботу (відео)