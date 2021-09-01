Під Києвом водій маршрутки взяв собаку на роботу (відео)

Водій виїхав на маршрут разом зі своїм вихованцем

В Ірпені Київської області водій маршрутки розчулив усіх пасажирів. Справа в тому, що він взяв на роботу свого пса. Відео з маршрутки опублікував Telegram-канал «Великий Київ».

Маршрутник постелив для свого вихованця прямо біля себе. Хтось із пасажирів зняв відео, як пес спокійно лежить під час руху і дивиться по сторонах.

Нагадаємо, недавно у київській маршрутці на пасажирів звалилося скло люка. При цьому осколки розлетілися по всьому салону. Дві дівчини отримали травми, але водій не запропонував їм ніякої допомоги, і продовжив рух.

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