Київські митники виявили велику партію пігулок для схуднення з психотропами (фото)

У посилках містилися капсули в картонних коробках, металевих баночках та у блістерах без заводських упаковок

Вилучено понад 4 тис. заборонених для пересилання пігулок

Київські митники виявили сім міжнародних поштових відправлень із Казахстану з 4,2 тис. капсул для схуднення з вмістом сибутраміну – психотропної речовини, обіг якої в Україні обмежено. Про це повідомляє пресслужба Київської митниці.

Усі посилки прямували в Україну з казахських міст Нур-Султана та Алмати на адреси отримувачів зі столиці, Кременчука, Слов’янська, Полтави та Київщини.

Згідно з деклараціями, у міжнародних відправленнях мали знаходитися косметика, а також препарати для макіяжу, манікюру та педикюру.

Однак замість цих товарів в посилках містилися капсули в картонних коробках, металевих баночках та у блістерах без заводських упаковок з написами «Устранениелишнеговеса», «Редуксин Лайт», «Королевский боб для похудения», «Горячий перец», «Цынзишоу», «Lipotrim», «Slim Life», «Иэрмей» тощо, які позиціонуються як засоби для схуднення. Загалом – 4222 капсули.

Експертиза підтвердила у складі усіх виявлених капсул вміст сибутраміну, який віднесений до психотропних речовин, обіг яких в Україні обмежено, а пересилання у міжнародних поштових відправленнях – заборонено.

Київською митницею складено протоколи про порушення митних правил за ст. 473 Митного кодексу України. Препарати вилучено.

Нагадаємо, нещодавно в міжнародному аеропорту «Бориспіль» Київською митницею у співпраці з СБУ та прикордонниками зафіксовано порушення митних правил – переміщення 2,4 тис. таблеток з прекурсорами 37-річною українкою-кур’єркою, яка поверталася з відпочинку з Шарм-ель-Шейха.