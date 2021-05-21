Київські рятувальники отримали сучасну техніку для дезінфекції (фото)

У боротьбі Covid-19 рятувальники проводять дезінфекцію місць громадського користування

Рятувальники аварійно-рятувальної служби «Київська служба порятунку» отримали високоякісну техніку для дезінфекції місць громадського користування – апарат високого тиску Kärcher. Техніку, яку передала благодійна організація «Ліга банків України», одразу випробували на санітарній обробці підземного переходу біля станції метро «Дорогожичі». Про це інформує Департамент муніципальної безпеки Київської міської держадміністрації.

«Від самого початку карантину КАРС активно займається санітарною обробкою місць громадського користування. Незважаючи на те, що рівень захворюваності киян на Covid-19 в останні дні зменшився, ми продовжимо проводити санобробки вже новим обладнанням, саме завдяки БО «Ліга банків України». Ця модель дозволяє проводити безліч різних процедур, але найпріоритетнішою функцією Kärcher для нас є можливість швидко та дуже якісно провести дезінфекцію», – зазначив директор Департаменту муніципальної безпеки КМДА Роман Ткачук.

Варто зазначити, апарат високого тиску з підігрівом води HDS змонтований на автомобільному причепі, тож максимально зручний при виконанні робіт на комунальних і промислових підприємствах. Режим eco-efficiency зменшує експлуатаційні витрати і сприяє охороні навколишнього середовища. Прилад незалежний від електромережі та водопроводу. 500-літровий бак для води та 100-літровий для дизельного палива гарантують тривалу (до 30 хв), продуктивну роботу. Оснащений апарат дизельним двигуном Yanmar (19 кВт).