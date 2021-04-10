У США оновили рекомендації щодо дезінфекції поверхонь в період пандемії

Важливим елементом для запобігання передачі вірусу залишається часте миття рук, особливо при поверненні з вулиці, а також носіння масок для людей

Дезінфекція поверхонь вдома для зменшення шансів поширення коронавірусу в більшості випадків не є обов’язковою і потрібна лише в разі перебування в приміщенні зараженої людини.

Про це йдеться в оновлених рекомендаціях Центрів контролю та профілактики захворювань США (CDC), оприлюднених цього тижня на офіційному сайті установи.

«Дезінфекція з метою зменшення передачі Covid-19 вдома, скоріше за все, не потрібна, тільки якщо у вашому домі немає хворих або впродовж 24 останніх годин у вас не було осіб, заражених Covid-19», - зауважується в рекомендаціях CDC.

Натомість якщо хвороба таки потрапила в дім, необхідно виконувати певні правила дезінфекції поверхонь. Вони передбачають регулярну чистку поверхонь, яких найчастіше торкаються люди – ручок дверей, вимикачів, столів, світильників тощо. За потреби слід також приділяти увагу іншим поверхням, які необхідно мити частіше ніж зазвичай.

Важливим елементом для запобігання передачі вірусу залишається часте миття рук, особливо при поверненні з вулиці, а також носіння масок для людей, які не робили щеплення та дотримання правил соціального дистанціювання.

Як повідомлялося, у більшості країн світу, в тому числі в Україні, впродовж останніх тижнів зареєстрована нова хвиля зараження коронавірусом. Причому, в багатьох країнах набирає обертів масштабна вакцинація населення, яка, на думку вчених, здатна зупинити пандемію Covid-19 у світі.