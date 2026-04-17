Прокуратура заарештувала корпуси «Київського радіозаводу», продані за безцінь

Ірина Міллер
Ірина Міллер
Прокуратура заарештувала корпуси «Київського радіозаводу», продані за безцінь
За словами генпрокурора, продаж відбувався попри заборону на приватизацію майна підприємств космічної галузі
фото з відкритих джерел

Генпрокурор Кравченко: «Продаж стратегічних активів зі знижкою 95% – це не «помилка», а злочин»

Понад 10 тис. кв. м майна Державної акціонерної холдингової компанії «Київський радіозавод» перейшли у приватну власність за значно заниженою ціною. Про це повідомив генеральний прокурор Руслан Кравченко, інформує «Главком»

Йдеться про шість об’єктів нерухомості, зокрема корпуси заводоуправління, караульні приміщення та виробничі будівлі.

Майно продали за 2,7 млн грн, тоді як ринкова вартість перевищує 62 млн грн. Тобто, його реалізували щонайменше у 23 рази дешевше.

Також, за словами генпрокурора, продаж відбувався попри заборону на приватизацію майна підприємств космічної галузі.

Зазначається, що організував відчуження майна арбітражний керуючий, який виконував обов’язки ліквідатора підприємства. Йому повідомили про підозру за ч. 3 ст. 365-2 ККУ. На майно наклали арешт. Слідство встановлюємо всі обставини справи.

У липні 2021 року за позовами столичної прокуратури державі повернули 13 об’єктів ДП ВО «Київський радіозавод» загальною площею майже 38 тис. кв. м.

Серед них – об’єкти соціального призначення, зокрема спорткомплекс «Схід» та Будинок культури «Дніпро», а також інші приміщення у Києві на вул. Бориспільській, Привокзальній та Лісній.

Як встановили, у 2016 році під час процедури банкрутства ліквідатор відчужив 13 об’єктів на користь комерційних структур із порушенням законодавства та за заниженою вартістю. Також продаж проводився без погодження органу управління та з порушенням процедури реалізації державного майна.

У зв’язку з цим прокуратура подала 13 позовів до Господарського суду Києва щодо визнання угод недійсними та повернення майна державі. Усі позови були задоволені рішенням від 21 липня 2021 року.

Раніше «Главком» писав, що працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру колишній держреєстраторці Державної реєстраційної служби України. За даними слідства, вона сприяла привласненню нерухомого майна, що належало заводу «Арсенал» у Києві – одному з провідних підприємств оборонно-промислового комплексу України.  За версією слідства, право приватної власності на державне майно було зареєстроване в інтересах трьох приватних структур.

Також повідомлялося, що забудовники почали розбирати будівлю легендарного київського заводу «Арсенал», який має 250-річну історію. 

Теги: Генпрокурор Київ приватизація нерухомість підозра Руслан Кравченко

Читайте також

Після серії ударів по енергооб'єктах Києва в кінці січня в експериментальному будинку були повністю відсутні вода та опалення, майже не вмикалась електрика та замерзла каналізація
Київ відновить будинок-«ромашку» на Оболоні після зимового колапсу: деталі закупівлі
17 березня, 09:06
Смертельна ДТП сталася на Кільцевій дорозі Києва
Смертельна ДТП на Кільцевій дорозі: водій Fiat виїхав на зустрічну смугу
26 березня, 11:36
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
29 березня, 08:59
Першими розквітли білі магнолії 
У Києві зацвіли перші магнолії: де подивитися та зробити фото
27 березня, 10:48
Наближчим часом ринок кав'ярень стане зовсім іншим, вважає експертка
Столичні кав'ярні косить епідемія? Експертка пояснила причини масового закриття вуличних закладів
1 квiтня, 11:17
Частина російської ракети, яку знайшли на Київщині
На Київщині чоловік знайшов бойову частину ракети «Кинжал» (фото)
1 квiтня, 18:12
За умовами договору, орендарю дозволили використовувати площі за будь-яким цільовим призначенням на власний розсуд
Приміщення коледжу на Харківському шосе буде повернуто державі: рішення суду
14 квiтня, 14:01
Усім затриманим повідомлено про підозри у зловживання впливом
У Києві викрито дві схеми фіктивного працевлаштування заради бронювання
15 квiтня, 12:22
У Києві повітряна тривога тривала годину
У Києві повітряна тривога тривала годину
Вчора, 07:31

На проспекті Лобановського рух транспорту обмежено через ремонт
На проспекті Лобановського рух транспорту обмежено через ремонт
На Київщині ППО працює по російських дронах
На Київщині ППО працює по російських дронах
26 ударів ножем та обрізаний ніс: киянина судитимуть за звіряче вбивство дядька
26 ударів ножем та обрізаний ніс: киянина судитимуть за звіряче вбивство дядька
Теракт у Броварах за вказівкою РФ: обрано запобіжний захід підозрюваним
Теракт у Броварах за вказівкою РФ: обрано запобіжний захід підозрюваним
Виробничий майданчик ДТЕК зазнав ушкоджень після нічної атаки РФ на Київ
Виробничий майданчик ДТЕК зазнав ушкоджень після нічної атаки РФ на Київ

Новини

В Україні місцями невеликий дощ: погода на 17 квітня 2026
Сьогодні, 05:59
Ворог намагається захопити чотири міста-фортеці Донеччини: аналітики розкрили плани окупантів
Вчора, 15:36
«Металіст 1925» розгромив «Верес» у скандально перенесеному поєдинку Прем'єр-ліги
15 квiтня, 19:30
«Рома» остаточно визначилася з долею Довбика – ЗМІ
15 квiтня, 18:17
Збірна України запланувала два контрольні поєдинки на червень – ЗМІ
15 квiтня, 12:27
Кривдник «Динамо» та герой «Зорі» забрали призи туру Прем'єр-ліги
14 квiтня, 18:25

Нагороджено переможців рейтингу «Топ-50 лідерів українського бізнесу» 2026 року
Нагороджено переможців рейтингу «Топ-50 лідерів українського бізнесу» 2026 року
16 квiтня, 13:57
