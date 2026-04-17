Прокуратура заарештувала корпуси «Київського радіозаводу», продані за безцінь

За словами генпрокурора, продаж відбувався попри заборону на приватизацію майна підприємств космічної галузі

Генпрокурор Кравченко: «Продаж стратегічних активів зі знижкою 95% – це не «помилка», а злочин»

Понад 10 тис. кв. м майна Державної акціонерної холдингової компанії «Київський радіозавод» перейшли у приватну власність за значно заниженою ціною. Про це повідомив генеральний прокурор Руслан Кравченко, інформує «Главком»

Йдеться про шість об’єктів нерухомості, зокрема корпуси заводоуправління, караульні приміщення та виробничі будівлі.

Майно продали за 2,7 млн грн, тоді як ринкова вартість перевищує 62 млн грн. Тобто, його реалізували щонайменше у 23 рази дешевше.

Також, за словами генпрокурора, продаж відбувався попри заборону на приватизацію майна підприємств космічної галузі.

Зазначається, що організував відчуження майна арбітражний керуючий, який виконував обов’язки ліквідатора підприємства. Йому повідомили про підозру за ч. 3 ст. 365-2 ККУ. На майно наклали арешт. Слідство встановлюємо всі обставини справи.

У липні 2021 року за позовами столичної прокуратури державі повернули 13 об’єктів ДП ВО «Київський радіозавод» загальною площею майже 38 тис. кв. м.

Серед них – об’єкти соціального призначення, зокрема спорткомплекс «Схід» та Будинок культури «Дніпро», а також інші приміщення у Києві на вул. Бориспільській, Привокзальній та Лісній.

Як встановили, у 2016 році під час процедури банкрутства ліквідатор відчужив 13 об’єктів на користь комерційних структур із порушенням законодавства та за заниженою вартістю. Також продаж проводився без погодження органу управління та з порушенням процедури реалізації державного майна.

У зв’язку з цим прокуратура подала 13 позовів до Господарського суду Києва щодо визнання угод недійсними та повернення майна державі. Усі позови були задоволені рішенням від 21 липня 2021 року.

Раніше «Главком» писав, що працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру колишній держреєстраторці Державної реєстраційної служби України. За даними слідства, вона сприяла привласненню нерухомого майна, що належало заводу «Арсенал» у Києві – одному з провідних підприємств оборонно-промислового комплексу України. За версією слідства, право приватної власності на державне майно було зареєстроване в інтересах трьох приватних структур.

Також повідомлялося, що забудовники почали розбирати будівлю легендарного київського заводу «Арсенал», який має 250-річну історію.