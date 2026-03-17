Київ відновить будинок-«ромашку» на Оболоні після зимового колапсу: деталі закупівлі

Ірина Міллер
фото: bzh.life

Після зимового комунального колапсу, коли експериментальна 18-поверхівка на Оболонській площі, 2 залишилася без жодних умов для життя, міська влада розпочала фінансування відновлювальних робіт, на які планується витратити майже 1,4 млн грн. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на дані системи публічних закупівель Prozorro та держзакупівлі онлайн.

Зокрема, 11 лютого комунальне підприємство «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Оболонського району Києва» уклало договір через електронну систему публічних закупівель Prozorro із фізичною особою підприємцем Корнель Леонід Олексійович на послуги з внутрішнього утеплення стін технічного поверху будинку на Оболонській площі, 2 за 99 074 грн.  

Також 13 лютого був укладений договір із товариством з обмеженою відповідальністю «Стрімтех» на послуги з поточного ремонту мереж систем холодного та гарячого водопостачання цього будинку за 198 442 гривні.

А 4 березня був укладений договір з ТОВ «Укрводресурс» на послуги з поточного ремонту мереж його системи опалення за 1 081 481 грн.

Усі роботи, згідно з документацією, мають бути завершені до 31 грудня 2026 року.

Нагадаємо, що після серії ударів по енергооб'єктах Києва в кінці січня в експериментальному будинку, відомому як «ромашка» або «кукурудза», були повністю відсутні вода та опалення, майже не вмикалась електрика та замерзла навіть каналізація.

Що відомо про будинки-«кукурудзи»

Однопід’їздні житлові будинки типу «ромашка» (або «кукурудза»), висотою 18 та 22 поверхи, були зведені на межі 1980-1990-х років на площі Дружби Народів СРСР (нині – Оболонська), 2 та 2-А. Ці будівлі є частиною єдиного архітектурного ансамблю, побудованого за унікальною для свого часу технологією і мають каркасно-панельну конструкцію з монолітним ядром жорсткості. Будівлі зводили методом «ковзної опалубки», коли перекриття формувалися внизу, а потім піднімалися вгору потужними домкратами.

Будівництво будинку-«ромашки»
фото з відкритих джерел

У 18-поверховому будинку поверхів із квартирами – 15, а ще на двох нижніх та одному верхньому розташовані технічні приміщення. Архітекторами будинку виступили М. Будиловський і ще ціла команда професіоналів. Будинок побудований у вигляді циліндричної вежі з напівкруглими балконами. Нижня частина будівлі являє собою відносно невеликий стилобат, оточений колонами-опорами.

Будівництво першого будинку-«ромашки»
фото з відкритих джерел

У стилобаті розташований вхід, через який можна потрапити до ліфтів та сходів, про які варто згадати окремо. Оскільки, відповідно до норм пожежної безпеки, сходовий майданчик в будь-якому житловому будинку має бути незадимлюваним, архітектору довелося попрацювати над розв'язанням цього питання для вежі, де немає спільних балконів-галерей і навіть вікон у цій її частині. Річ у тім, що сходи цієї споруди з усіх боків оточені квартирами, перебуваючи в самому центрі будинку. Тому для забезпечення вентиляції та димовидалення всередині будівлі була передбачена вертикальна шахта, що закінчується великою металевою конструкцією на даху, через яку повітря й потрапляє всередину.

Перший рднопід’їздний житловий будинок «ромашка» або «кукурудза» був побудований у 1981 році на площі Дружби Народів СРСР
фото з відкритих джерел

На поверхах розташовано по шість двокімнатних квартир із майже трикутними кухнями, що розміщені між кімнатами. Як зазначалося, характерний зовнішній вигляд став причиною того, що оболонці прозвали будівлю «будинок-ромашка», «кукурудза» або навіть «будинок без вікон». І в цьому разі такий вислів не є перебільшенням. По-перше, на фасаді будівлі видно лише балкони, а по-друге, традиційні вікна у вежі справді відсутні – їх замінюють величезні вітрини заввишки на всю стіну між балконами та кімнатами.

