Головна Київ Новини
search button user button menu button

Привласнення майна заводу «Арсенал»: оголошено підозру експосадовиці Державної реєстраційної служби

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Привласнення майна заводу «Арсенал»: оголошено підозру експосадовиці Державної реєстраційної служби
Будівля київського заводу «Арсенал» на початку листопада 2021 р.
фото: Станіслав Груздєв/glavcom.ua

Санкція статті передбачає до дванадцяти років в'язниці з конфіскацією майна

Працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру колишній держреєстраторці Державної реєстраційної служби України. За даними слідства, вона сприяла привласненню нерухомого майна, що належало заводу «Арсенал» у Києві – одному з провідних підприємств оборонно-промислового комплексу України. Про це інформує «Главком» із посиланням на ДБР та Офіс Генпрокурора.

Як повідомили в Офісі генпрокурора, у 2007 році частину нерухомого майна підприємства у центрі Києва було передано у спільну діяльність із приватними структурами. Надалі представники цих компаній намагалися в судовому порядку визнати за собою право власності на окремі приміщення, але безуспішно. Допоки не знайшли державну реєстраторку, яка у 2013 році погодилася незаконно приватизувати державне майно.

«Підозрювана, діючи всупереч інтересам служби, зареєструвала право спільної часткової власності на нерухомість на користь цих суб’єктів господарювання на підставі судового рішення, яке на той момент не набрало законної сили та згодом було скасовано. Це призвело до протиправного відчуження державного майна», – йдеться у повідомленні.

За версією слідства, право приватної власності на державне майно було зареєстроване в інтересах трьох приватних структур.

«Ділки незаконно привласнили понад 29 тис. кв. м комплексу, збитки держави оцінюються у понад 134 мільйони гривень», – йдеться у повідомленні ДБР.

Як розповіли у ДБР, підозру оголосили вже колишній державній реєстраторці, яка нині займається адвокатською діяльністю. Їй інкримінують пособництво у привласненні майна шляхом зловживання службовим становищем, вчиненому за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах – ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до дванадцяти років в'язниці з конфіскацією майна.

У ДБР повідомили, що клопотатимуть про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, у 2022 році Фонд держмайна виставив на аукціон два приміщення у корпусах №1 та №7, що слугували виробничими майстернями. Вони були збудовані у 1850-1851 роках.

Раніше повідомлялося, що забудовники почали розбирати будівлю легендарного київського заводу «Арсенал», який має 250-річну історію. 

Читайте також:

Теги: Державне бюро розслідувань завод приватизація Київ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Вибух стався внаслідок детонації невідомого вибухового пристрою
У Києві стався вибух у багатоповерхівці: з'явилися деталі події
9 жовтня, 00:17
До кінця доби в усіх областях діятимуть обмеження для промисловості та бізнесу
Коли у Києві зʼявиться світло? Деталі від ДТЕК
16 жовтня, 20:17
Українська православна церква Київського патріархату відзначає 30-ту річницю інтронізації патріарха Філарета
30 років на престолі. Оголошено розклад заходів вшанування святійшого патріарха Філарета
17 жовтня, 17:51
Kyiv City Express перепрошує за незручності та обіцяє згодом повернути рух за повним кільцем і звичним графіком
Графік руху Київської кільцевої електрички тимчасово змінено (схема)
6 жовтня, 12:01
Із 2026 року в Києві запровадять цифрові спецперепустки для пересування транспортних засобів під час комендантської години
Комендантська година у Києві: столиця відмовляється від паперових перепусток
6 жовтня, 14:13
У вихідні трамваї курсуватимуть за звичним маршрутом
Рух декількох трамваїв змінено через ремонт на Кирилівській: перелік маршрутів
13 жовтня, 09:34
Після нападу зловмисник намагався втекти, але впав і зламав ногу
П’яний молодик поранив чоловіка через відмову пригостити сигаретою, а тікаючи – зламав ногу
15 жовтня, 08:59
В разі змін оперативна інформація з'являтиметься у телеграм-каналі ДТЕК
У столиці та на Київщині екстрені відключення світла скасовано
16 жовтня, 13:19
До ліквідації наслідків ворожої атаки було залучено понад 100 рятувальників
Нічна атака дронів на Київ. Рятувальники показали наслідки обстрілу (фото)
23 жовтня, 09:06

Новини

Привласнення майна заводу «Арсенал»: оголошено підозру експосадовиці Державної реєстраційної служби
Привласнення майна заводу «Арсенал»: оголошено підозру експосадовиці Державної реєстраційної служби
Підозрюється у зґвалтуванні сина колишньої співмешканки. У Києві затримано громадянина Туреччини
Підозрюється у зґвалтуванні сина колишньої співмешканки. У Києві затримано громадянина Туреччини
У центрі Києва почалася реставрація історичної садиби XIX століття
У центрі Києва почалася реставрація історичної садиби XIX століття
Столична школярка здобула дві найвищі нагороди на міжнародному конкурсі краси
Столична школярка здобула дві найвищі нагороди на міжнародному конкурсі краси
Ткаченко назвав посадовця, який зриває розгортання системи мобільних укриттів у столиці
Ткаченко назвав посадовця, який зриває розгортання системи мобільних укриттів у столиці
«Продавали» за $500 тис. посаду директора держпідприємства: двоє киян постануть перед судом
«Продавали» за $500 тис. посаду директора держпідприємства: двоє киян постануть перед судом

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 26 жовтня
26 жовтня, 06:01
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 25 жовтня
25 жовтня, 06:01
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 24 жовтня
24 жовтня, 05:59
В Україні без опадів: погода на 23 жовтня
23 жовтня, 06:01
В Австралії активісти розгорнули найбільший український прапор у світі (фото, відео)
21 жовтня, 23:58
САП оскаржить зменшення застави для екссудді Львова у 15 разів
20 жовтня, 14:19

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua