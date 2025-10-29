Привласнення майна заводу «Арсенал»: оголошено підозру експосадовиці Державної реєстраційної служби

Санкція статті передбачає до дванадцяти років в'язниці з конфіскацією майна

Працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру колишній держреєстраторці Державної реєстраційної служби України. За даними слідства, вона сприяла привласненню нерухомого майна, що належало заводу «Арсенал» у Києві – одному з провідних підприємств оборонно-промислового комплексу України. Про це інформує «Главком» із посиланням на ДБР та Офіс Генпрокурора.

Як повідомили в Офісі генпрокурора, у 2007 році частину нерухомого майна підприємства у центрі Києва було передано у спільну діяльність із приватними структурами. Надалі представники цих компаній намагалися в судовому порядку визнати за собою право власності на окремі приміщення, але безуспішно. Допоки не знайшли державну реєстраторку, яка у 2013 році погодилася незаконно приватизувати державне майно.

«Підозрювана, діючи всупереч інтересам служби, зареєструвала право спільної часткової власності на нерухомість на користь цих суб’єктів господарювання на підставі судового рішення, яке на той момент не набрало законної сили та згодом було скасовано. Це призвело до протиправного відчуження державного майна», – йдеться у повідомленні.

За версією слідства, право приватної власності на державне майно було зареєстроване в інтересах трьох приватних структур.

«Ділки незаконно привласнили понад 29 тис. кв. м комплексу, збитки держави оцінюються у понад 134 мільйони гривень», – йдеться у повідомленні ДБР.

Як розповіли у ДБР, підозру оголосили вже колишній державній реєстраторці, яка нині займається адвокатською діяльністю. Їй інкримінують пособництво у привласненні майна шляхом зловживання службовим становищем, вчиненому за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах – ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до дванадцяти років в'язниці з конфіскацією майна.

У ДБР повідомили, що клопотатимуть про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, у 2022 році Фонд держмайна виставив на аукціон два приміщення у корпусах №1 та №7, що слугували виробничими майстернями. Вони були збудовані у 1850-1851 роках.

Раніше повідомлялося, що забудовники почали розбирати будівлю легендарного київського заводу «Арсенал», який має 250-річну історію.