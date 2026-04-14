Приміщення коледжу на Харківському шосе буде повернуто державі: рішення суду

glavcom.ua
Ірина Міллер
За умовами договору, орендарю дозволили використовувати площі за будь-яким цільовим призначенням на власний розсуд
фото: Київська міська прокуратура/Facebook

Київська міська прокуратура через суд домоглася визнання недійсним договору оренди приміщення Київського механіко-технологічного фахового коледжу. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу відомства.

Північний апеляційний господарський суд підтримав позицію ювенальних прокурорів, скасувавши рішення суду першої інстанції.

Як з'ясувалося, Регіональне відділення Фонду держмайна по місту Києву здало в оренду приватному товариству приміщення на першому поверсі навчального корпусу коледжу, що розташований на вул. Харківське шосе. За умовами договору, орендарю дозволили використовувати площі за будь-яким цільовим призначенням на власний розсуд.

Такі дії суперечать Закону України «Про освіту», який забороняє використовувати майно навчальних закладів не за освітнім призначенням. Винятком може бути лише оренда для надання послуг, які пов’язані із забезпеченням освітнього процесу або обслуговуванням його учасників.

Суд апеляційної інстанції визнав договір оренди недійсним, тепер приватне товариство зобов’язане повернути коледжу приміщення вартістю майже 1 млн грн. Наразі рішення суду набрало законної сили.

Нагадаємо, поліція Києва викрила директора Департаменту комунальної власності КМДА у службовій недбалості, яка призвела до тяжких наслідків для міського бюджету. Через дії посадовця громада втратила нежитлове приміщення у Солом’янському районі площею 575 кв. м та значні кошти від оренди.

Читайте також

На перетині Хрещатика та бульвару Тараса Шевченка готується масштабна реконструкція. Таким може стати це місце після ремонту
Рух Хрещатиком у ніч на 15 квітня буде частково обмежено
Вчора, 14:04
У Києві заплановані різноманітні культурні події
Афіша на вихідні. Куди піти у столиці 28-29 березня
27 березня, 14:02
Підозрюваний у виконанні теракту в Бучі під час обрання запобіжного заходу у Соломʼянському суді Києва
Теракт у Бучі: затриманому обрано запобіжний захід
24 березня, 16:30
Ямковий ремонт дорожнього покриття після зими
У двох районах Києва рух транспорту обмежено через ремонт доріг (адреси)
24 березня, 10:40
Після важкої хвороби відійшов у вічність святійший Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет
Україна попрощалася з Патріархом Філаретом. Церемонія поховання
22 березня, 15:00
У неділю урочиста процесія перенесе тіло Патріарха до Володимирського кафедрального собору, де згідно з волею спочилого відбудеться чин поховання
У Києві триває прощання з Патріархом Філаретом: репортаж
21 березня, 14:38
Командир 43-ї окремої артилерійської бригади ім. гетьмана Тараса Трясила Ярослав Лисенко
Командир, який на Київщині залучав підлеглих до ремонту квартири, вийшов під заставу
18 березня, 22:06
Пасажирам варто пам'ятати, що станції зачиняються на вхід у різний час (переважно о 22:00–23:00)
Великдень у Києві: як працюватиме метро та транспорт на свята
17 березня, 18:29
Під час робіт транспортний рух буде обмежуватися частково та поетапно
Обмеження руху на мостах і шляхопроводах Києва 17 та 18 березня: де триватимуть ремонти
17 березня, 10:54

Серійні крадіжки сигарет з кіосків у Києві: перед судом постануть двоє іноземців
Приміщення коледжу на Харківському шосе буде повернуто державі: рішення суду
Ботсад у центрі столиці потерпає від сміття та омели (фоторепортаж)
У Броварах стався теракт (оновлено)
У Бучі викрито масштабну квартирну аферу: серед ошуканих є ветерани та переселенці
У Чорнобильському заповіднику врятовано лебедя, який потрапив у пастку (фото)

В Україні з'явиться новий футбольний дивізіон
Сьогодні, 10:55
Коаліція з розмінування залучила для України додаткові €2 млн
Вчора, 22:00
Росія випробовує новий зенітний ракетний комплекс: подробиці
Вчора, 19:51
У Херсоні ворожий дрон влучив у легковик: є постраждалі (фото)
Вчора, 18:47
Кремль відреагував на готовність Мадяра «взяти слухавку»
Вчора, 18:04
У Росії палає один із найбільших хімічних заводів (відео)
Вчора, 16:55

Прес-релізи

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
