Приміщення коледжу на Харківському шосе буде повернуто державі: рішення суду

За умовами договору, орендарю дозволили використовувати площі за будь-яким цільовим призначенням на власний розсуд

Північний апеляційний господарський суд підтримав позицію ювенальних прокурорів, скасувавши рішення суду першої інстанції

Київська міська прокуратура через суд домоглася визнання недійсним договору оренди приміщення Київського механіко-технологічного фахового коледжу. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу відомства.

Північний апеляційний господарський суд підтримав позицію ювенальних прокурорів, скасувавши рішення суду першої інстанції.

Як з'ясувалося, Регіональне відділення Фонду держмайна по місту Києву здало в оренду приватному товариству приміщення на першому поверсі навчального корпусу коледжу, що розташований на вул. Харківське шосе. За умовами договору, орендарю дозволили використовувати площі за будь-яким цільовим призначенням на власний розсуд.

Такі дії суперечать Закону України «Про освіту», який забороняє використовувати майно навчальних закладів не за освітнім призначенням. Винятком може бути лише оренда для надання послуг, які пов’язані із забезпеченням освітнього процесу або обслуговуванням його учасників.

Суд апеляційної інстанції визнав договір оренди недійсним, тепер приватне товариство зобов’язане повернути коледжу приміщення вартістю майже 1 млн грн. Наразі рішення суду набрало законної сили.

