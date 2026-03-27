Головна Київ Новини
search button user button menu button

У Києві зацвіли перші магнолії: де подивитися та зробити фото

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Першими розквітли білі магнолії 
фото: Галина Лапіна/Facebook

Масове цвітіння дерев зазвичай триває протягом квітня, залежно від температурних умов

У Києві, в Ботанічному саду ім. акад. О. В. Фоміна, розпочався сезон цвітіння магнолій. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на допис фотоблогерки Галини Лапіної у Facebook. 

За словами авторки фото, перші квіти з’явилися на деревах після завершення зимового періоду.

На деревах розкрилися перші квіти
фото: Галина Лапіна/Facebook
Незважаючи на сувору зиму, магнолії не забарилися з цвітінням
фото: Галина Лапіна/Facebook

«Найпрекрасніша, бо перша!!!! Після холодної зими – ніби перший промінчик світла. У Києві, у ботанічному саду ім. акад. О. В. Фоміна, розцвіла перша магнолія. Життя перемагає», – написала блогерка.

Цвітіння магнолій у Києві триватиме близько місяця
фото: Галина Лапіна/Facebook
Кияни вже роблять перші селфі на фоні квітучих дерев
фото: Галина Лапіна/Facebook

Ботанічний сад ім. Фоміна та ботсад ботсад ім. Гришка є головними локаціями столиці, де зосереджена найбільша колекція магнолій різних сортів. Масове цвітіння дерев зазвичай триває протягом квітня, залежно від температурних умов.

Нагадаємо, середньодобова температура повітря у столиці з 1 березня стабільно тримається вище 0 °C. Фахівці об’єднаної гідрометеорологічної станції «Київ» зазначають, що цього року метеорологічна весна настала в межах кліматичної норми. За підрахунками кліматологів обсерваторії, цьогорічна метеорологічна зима тривала 67 днів – це на 25 днів менше за середній багаторічний показник. Вона розпочалася 24 грудня та завершилася 28 лютого.

Водночас у Київській області вже зафіксовано перший температурний рекорд цієї весни. Зокрема, 1 березня 2026 року на метеостанції «Чорнобиль» максимальна добова температура повітря сягнула +13,8 °C.

Теги: Київ місто весна столиця

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Новини

Митники завадили вивезенню з України 39 археологічних пам’яток 8-20 століть (фото)
У Києві зацвіли перші магнолії: де подивитися та зробити фото
До 24 квітня у Києво-Печерській лаврі можна побачити унікальну ікону епохи бароко (відео)
Жителі Борисполя розкритикували дорожні роботи поблизу центральної лікарні (фото)
Помер син власників найдорожчих київських бутиків
На Київщині неочищені стічні води стікають у річку Буча: за справу взялися екологи

Новини

Прес-релізи

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua