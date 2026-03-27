У Києві зацвіли перші магнолії: де подивитися та зробити фото

Масове цвітіння дерев зазвичай триває протягом квітня, залежно від температурних умов

У Києві, в Ботанічному саду ім. акад. О. В. Фоміна, розпочався сезон цвітіння магнолій. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на допис фотоблогерки Галини Лапіної у Facebook.

За словами авторки фото, перші квіти з’явилися на деревах після завершення зимового періоду.

«Найпрекрасніша, бо перша!!!! Після холодної зими – ніби перший промінчик світла. У Києві, у ботанічному саду ім. акад. О. В. Фоміна, розцвіла перша магнолія. Життя перемагає», – написала блогерка.

Ботанічний сад ім. Фоміна та ботсад ботсад ім. Гришка є головними локаціями столиці, де зосереджена найбільша колекція магнолій різних сортів. Масове цвітіння дерев зазвичай триває протягом квітня, залежно від температурних умов.

Нагадаємо, середньодобова температура повітря у столиці з 1 березня стабільно тримається вище 0 °C. Фахівці об’єднаної гідрометеорологічної станції «Київ» зазначають, що цього року метеорологічна весна настала в межах кліматичної норми. За підрахунками кліматологів обсерваторії, цьогорічна метеорологічна зима тривала 67 днів – це на 25 днів менше за середній багаторічний показник. Вона розпочалася 24 грудня та завершилася 28 лютого.

Водночас у Київській області вже зафіксовано перший температурний рекорд цієї весни. Зокрема, 1 березня 2026 року на метеостанції «Чорнобиль» максимальна добова температура повітря сягнула +13,8 °C.