Смертельна ДТП на Кільцевій дорозі: водій Fiat виїхав на зустрічну смугу

Ірина Міллер
Смертельна ДТП сталася на Кільцевій дорозі Києва
Сьогодні, 26 березня, близько 10:00 на Кільцевій дорозі неподалік Жулянського шляхопроводу у Києві сталася дорожньо-транспортна пригода зі смертельними наслідками. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на відділ комунікації поліції Києва.

За попередніми даними правоохоронців, водій автомобіля Fiat, який рухався з боку Академмістечка в напрямку Одеської площі, з невстановлених поки причин виїхав на смугу зустрічного руху. Там сталося лобове зіткнення з автомобілем Renault.

Внаслідок зіткнення водій Fiat від отриманих тілесних ушкоджень загинув на місці події.

Наразі рух на цій ділянці рух ускладнений в обох напрямках. На місці події працюють слідчо-оперативна група столичної поліції з розслідування ДТП, патрульні поліцейські та лікарі. Механізм та обставини події встановлюються.

Нагадаємо, 24 березня у Києві сталася дорожньо-транспортна пригода за участі маршрутки та автобуса. Інцидент стався на вулиці Данила Щербаківського, поблизу зупинки «площа Валерія Марченка», у напрямку житлового масиву Виноградар. 

