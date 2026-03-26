Смертельна ДТП на Кільцевій дорозі: водій Fiat виїхав на зустрічну смугу

Внаслідок зіткнення водій Fiat від отриманих тілесних ушкоджень загинув на місці події

Сьогодні, 26 березня, близько 10:00 на Кільцевій дорозі неподалік Жулянського шляхопроводу у Києві сталася дорожньо-транспортна пригода зі смертельними наслідками. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на відділ комунікації поліції Києва.

За попередніми даними правоохоронців, водій автомобіля Fiat, який рухався з боку Академмістечка в напрямку Одеської площі, з невстановлених поки причин виїхав на смугу зустрічного руху. Там сталося лобове зіткнення з автомобілем Renault.

Внаслідок зіткнення водій Fiat від отриманих тілесних ушкоджень загинув на місці події.

На місці події працюють слідчо-оперативна група столичної поліції з розслідування ДТП, патрульні поліцейські та лікарі фото: Націонаьна

Наразі рух на цій ділянці рух ускладнений в обох напрямках. На місці події працюють слідчо-оперативна група столичної поліції з розслідування ДТП, патрульні поліцейські та лікарі. Механізм та обставини події встановлюються.

