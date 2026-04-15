У Києві викрито дві схеми фіктивного працевлаштування заради бронювання

Ірина Міллер
Усім затриманим повідомлено про підозри у зловживання впливом
фото: Київська міська прокуратура/Facebook

Підозрюваним обрано запобіжні заходи у виді тримання під вартою із правом внесення застави

Столичні правоохоронці викрили дві чергові корупційні схеми, що дозволяли чоловікам призовного віку отримати відстрочку від мобілізації через фіктивне оформлення на роботу. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Київську міську прокуратуру. Як зазначається у повідомленні, вартість таких «послуг» затримані оцінювали від $2 тис. до $6 тис.

Повідомляється, що одну зі схем організував мешканець Києва, який за $2 тис. обіцяв допомогу у фіктивному працевлаштуванні чоловіка водієм або різноробом на одне з державних підприємств оборонної сфери. За даними слідства, працівник отримував бронювання, а свою зарплатну карту мав передати роботодавцям, які б щомісячно знімали його зарплату.

Іншу схему, за даними прокуратури, організували двоє киян, які пропонували за $6 тис. працевлаштування до одного зі столичних університетів. Чоловіка мали призначити на посаду адміністратора кафе на базі навчально-виробничого центру навчального закладу. Зазначається, що ця посада передбачає бронювання.

«Гроші за допомогу у працевлаштуванні вимагали спеціаліст одного з відділів та помічника першого проректора університету. При отриманні авансу в сумі $3 тис. їх затримали у порядку ст. 208 КПК України», – зауважили у прокуратурі.

Повідомляється, що усім затриманим повідомлено про підозри у зловживання впливом (ч. 3 ст. 369-2 КК України).

Підозрюваним обрано запобіжні заходи у виді тримання під вартою із правом внесення застави.

Раніше правоохоронці викрили канал незаконного переправлення військовозобов’язаних чоловіків до Румунії та затримали організаторів схеми. За даними слідства, зловмисники пропонували свої послуги за $13 тис.. За ці кошти вони забезпечували переправлення через державний кордон поза офіційними пунктами пропуску у напрямку Румунії. Після отримання грошей організатори перевозили чоловіків на власних автомобілях до прикордонних районів Чернівецької області. Далі надавали детальні інструкції для пішого перетину через лісову місцевість та здійснювали дистанційний супровід.

Також на Київщині правоохоронці затримали подружжя, яке підозрюється в організації схеми ухилення від мобілізації. За матеріалами справи, за гроші вони пропонували військовозобов'язаним фіктивний діагноз і ІІ групу інвалідності. Слідство встановило, що для підробки медичної документації медсестра обласного тубдиспансеру разом зі своїм чоловіком залучила знайомих лікарів різного профілю.

