Київський кухар почав пекти "Чорнобаївський" хліб

В основі рецепту – "обгорілі орки" та "порох"

Власний рецепт хліба під назвою «Чорнобаївський» презентував київський кулінар. Він сподівається, що після подій в легендарному херсонському аеропорту новий борошняний виріб буде користуватися попитом.

Кухар з Києва Андрій Пивовар зараз активно займається своєю роботою, допомагаючи армії та територіальній обороні не лише смачною випічкою, а й фінансами. Нещодавно цей пекар вигадав рецепт справді особливого для українців хліба під назвою "Чорнобаївський", про що розповів на своїй сторінці у фейсбуці.

«Хліб "Чорнобаївський"! Зустрічайте! Символізм цього хліба полягає в тому, що чорнослив – це обгорілі орки, білий льон – іскри від української арти (артилерії), а мелений мускатний горіх – звичайно ж порох!... Слава Україні! Разом до перемоги!» – написав Пивовар.

Він також розповів, що готовий відкрити рецепт хліба всі охочим українським пекарям, достатньо просто написати йому персонально.

Нагадаємо, що українські збройні сили нанесли не менше десяти нищівних ударів по окупантам, що намагалися використовувати летовище в Чорнобаївці під Херсоном.

Зокрема під час ударів було знищено російського генерал-лейтенанта Яківа Резанцева.