Не «паляницею» єдиною: перелік слів, які допоможуть виявити ворога

Українцям радять застосувати спосіб «шиболет» для виявлення рашистів

Щоб розпізнати українцям російського окупанта, варто застосувати спосіб «шиболет» - своєрідний мовний пароль, за допомогою якого можна розпізнати, що мова, якою розмовляє людина, є для неї нерідною. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО України у своїм порадах громадянам, які долучаються до виявлення диверсійно-розвідувальних груп в нашій державі.

«Одним із найпростіших є спосіб повторення підозрілою особою українських слів, до яких непристосована «російськомовна щелепа», - йдеться в повідомленні.

Усім вже відомо, що одним із таких слів є «паляниця».

Але Центр протидії дезінформації при РНБО України зауважує, що це не єдине слово, за допомогою якого можна виявити рашиста.

Слова, які швидко виявлять НЕ носія української мови за вимовою:

паляниця,

молодиця,

світлиця,

нісенітниця,

веселка,

філіжанка,

вештатися,

духмяний,

непереливки,

кмітливий,

пуцьвірінок,

обценьки,

теревенити,

телепень та багато інших.

«Доповнюймо свій словник і допомагаймо Збройним силам нищити ворога», - закликає Центр протидії дезінформації при РНБО.