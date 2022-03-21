Не «паляницею» єдиною: перелік слів, які допоможуть виявити ворога
Українцям радять застосувати спосіб «шиболет» для виявлення рашистів
Щоб розпізнати українцям російського окупанта, варто застосувати спосіб «шиболет» - своєрідний мовний пароль, за допомогою якого можна розпізнати, що мова, якою розмовляє людина, є для неї нерідною. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО України у своїм порадах громадянам, які долучаються до виявлення диверсійно-розвідувальних груп в нашій державі.
«Одним із найпростіших є спосіб повторення підозрілою особою українських слів, до яких непристосована «російськомовна щелепа», - йдеться в повідомленні.
Усім вже відомо, що одним із таких слів є «паляниця».
Але Центр протидії дезінформації при РНБО України зауважує, що це не єдине слово, за допомогою якого можна виявити рашиста.
Слова, які швидко виявлять НЕ носія української мови за вимовою:
- паляниця,
- молодиця,
- світлиця,
- нісенітниця,
- веселка,
- філіжанка,
- вештатися,
- духмяний,
- непереливки,
- кмітливий,
- пуцьвірінок,
- обценьки,
- теревенити,
- телепень та багато інших.
«Доповнюймо свій словник і допомагаймо Збройним силам нищити ворога», - закликає Центр протидії дезінформації при РНБО.