  1. Головна
  2. Країна
  3. Суспільство
рус
    Суспільство

    Не «паляницею» єдиною: перелік слів, які допоможуть виявити ворога

    Українці затримують російських окупантів - Не «паляницею» єдиною: перелік слів, які допоможуть виявити ворога
    Українці затримують російських окупантів

    Українцям радять застосувати спосіб «шиболет» для виявлення рашистів

    Щоб розпізнати українцям російського окупанта, варто застосувати спосіб «шиболет» - своєрідний мовний пароль, за допомогою якого можна розпізнати, що мова, якою розмовляє людина, є для неї нерідною. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО України у своїм порадах громадянам, які долучаються до виявлення диверсійно-розвідувальних груп в нашій державі.

    «Одним із найпростіших є спосіб повторення підозрілою особою українських слів, до яких непристосована «російськомовна щелепа», - йдеться в повідомленні.

    Усім вже відомо, що одним із таких слів є «паляниця».

    Але Центр протидії дезінформації при РНБО України зауважує, що це не єдине слово, за допомогою якого можна виявити рашиста.

    Слова, які швидко виявлять НЕ носія української мови за вимовою:

    • паляниця,
    • молодиця,
    • світлиця,
    • нісенітниця,
    • веселка,
    • філіжанка,
    • вештатися,
    • духмяний,
    • непереливки,
    • кмітливий,
    • пуцьвірінок,
    • обценьки,
    • теревенити,
    • телепень та багато інших.

    «Доповнюймо свій словник і допомагаймо Збройним силам нищити ворога», - закликає Центр протидії дезінформації при РНБО.

    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Не «паляницею» єдиною: перелік слів, які допоможуть виявити ворога