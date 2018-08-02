Київський метрополітен вводить особливий режим роботи трьох станцій



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Під час футбольного матчу станція метро «Олімпійська» не працюватиме

У зв’язку з футбольним матчем на НСК «Олімпійський» 3 серпня змінено роботу трьох станцій

У п’ятницю, 3 серпня, у роботу київського метрополітену будуть внесені зміни у зв’язку з футбольним матчем на НСК «Олімпійський».

Як повідомляє прес-служба КП «Київський метрополітен», з 18:00 до 19:00 буде введено особливий режим роботи трьох станцій:

«Олімпійська» не працюватиме

«Площа Льва Толстого» закривається на вхід

«Палац спорту» закривається на вихід.

У метрополітені зазначили, що після 20:00 можливе обмеження входу на ці станції.

«Зверніть увагу на режим роботи станцій та сплануйте свої маршрути», - радять у метрополітені.

Нагадаємо, 3 серпня у Києві на НСК «Олімпійський» відбудеться матч між київським «Динамо» і донецьким «Шахтарем».