Київський метрополітен вводить особливий режим роботи трьох станцій
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Під час футбольного матчу станція метро «Олімпійська» не працюватиме
У зв’язку з футбольним матчем на НСК «Олімпійський» 3 серпня змінено роботу трьох станцій
У п’ятницю, 3 серпня, у роботу київського метрополітену будуть внесені зміни у зв’язку з футбольним матчем на НСК «Олімпійський».
Як повідомляє прес-служба КП «Київський метрополітен», з 18:00 до 19:00 буде введено особливий режим роботи трьох станцій:
- «Олімпійська» не працюватиме
- «Площа Льва Толстого» закривається на вхід
- «Палац спорту» закривається на вихід.
У метрополітені зазначили, що після 20:00 можливе обмеження входу на ці станції.
«Зверніть увагу на режим роботи станцій та сплануйте свої маршрути», - радять у метрополітені.
Нагадаємо, 3 серпня у Києві на НСК «Олімпійський» відбудеться матч між київським «Динамо» і донецьким «Шахтарем».