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    Київський метрополітен вводить особливий режим роботи трьох станцій

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    <p>Під час футбольного матчу станція метро &laquo;Олімпійська&raquo; не працюватиме</p> - Київський метрополітен вводить особливий режим роботи трьох станцій

    Під час футбольного матчу станція метро «Олімпійська» не працюватиме

    У зв’язку з футбольним матчем на НСК «Олімпійський» 3 серпня змінено роботу трьох станцій

    У п’ятницю, 3 серпня, у роботу київського метрополітену будуть внесені зміни у зв’язку з футбольним матчем на НСК «Олімпійський».

    Як повідомляє прес-служба КП «Київський метрополітен», з 18:00 до 19:00 буде введено особливий режим роботи трьох станцій:

    • «Олімпійська» не працюватиме
    • «Площа Льва Толстого» закривається на вхід
    • «Палац спорту» закривається на вихід.
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    У метрополітені зазначили, що після 20:00 можливе обмеження входу на ці станції.

    «Зверніть увагу на режим роботи станцій та сплануйте свої маршрути», - радять у метрополітені.

    Нагадаємо, 3 серпня у Києві на НСК «Олімпійський» відбудеться матч між київським «Динамо» і донецьким «Шахтарем».

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