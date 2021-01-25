Київський офіс ДБР застелять дорогим російським лінолеумом

Будівлю ДБР по вул. Олени Телiги, 8 мали відремонтувати до грудня 2020 року

Ціни на вініловий лінолеум для офісу управління ДБР у Києві завищені у півтора раза

Територіальне управління Державного бюро розслідувань, розташоване у Києві, 22 грудня за результатами тендера замовило ТОВ «БК КБР» завершення капітального ремонту свого офісу за 72,42 млн грн. Про це повідомляється у системі Prozorro.

До кінця червня 2021 року мають завершити капітальний ремонт нежитлової будівлі замовника площею 7162 кв. м по вул. Олени Телiги, 8 в Шевченківському районі Києва.

За підсумковою відомістю ресурсів без доставки і ПДВ, вибірково перевірені ціни загалом відповідають ринку. Однак 6344 кв. м вінілового лінолеуму Tarkett New Age Orient класу 32 товщиною 2,1 мм на суму 4,60 млн грн купили по 725 грн/кв. м. В інтернет-магазинах таку вінілову плитку продають від чверті до півтора раза дешевше – по 433–592 грн/кв. м, причому в роздріб, тоді як гуртові ціни ще нижчі. До того ж, вона вироблена в Росії.

Переможна пропозиція виявилась лише на 1% нижча від очікуваної вартості закупівлі.

Єдиним конкурентом було столичне ТОВ «Компанія Сешат», яким володіє та керує Роман Хільченко з Кривого Рогу, причому ніхто не знижував ціну на аукціоні. За даними «YouControl», раніше фірма належала Олександру Поліщуку та Вадиму Ковальському з Київщини. Між учасниками існує тонкий непрямий зв’язок: колись «Компанія Сешат» була зареєстрована в одному офісному центрі по вул. Артема, 37-41 із ТОВ «Леон-Ві», а те нині зареєстроване в одному будинку по вул. Золотоустівська, 3 із фірмою «БК КБР».

Створена в 2016 році столична фірма «БК КБР» належить директору Дмитру Нестеруку з Києва. Він також володіє столичним ТОВ «Біврест» із власником інвестиційного ТОВ «МТЛ Груп» Ігорем Олександровичем Кривошеєм із Черкас.

Через «Прозорро» компанія «БК КБР» із 2017 року отримала замовлень на суму 598,32 млн грн. У тому числі 115 млн грн на реконструкцію хірургічного корпусу ДНУ «Центр інноваційних медичних технологій НАН України» в Києві за завищеними цінами. Решта значних підрядів фірми були отримані від правоохоронних органів.

Раніше повідомлялося, що територіальне управління Державного бюро розслідувань, розташоване у Києві, 13 листопада 2019 року за результатами тендера замовило ТОВ «БК КБР» ремонт офісу за 77,59 млн грн. Про це повідомляється у системі ProZorro.

До грудня 2020 року мали капітально відремонтують нежитлову будівлю управління площею 7162 кв. м.

Джерело: Наші гроші