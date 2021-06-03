Київський «Столичний» ринок призупинив роботу. Заява адміністрації

Директор ринку Сергій Головня зазначив, що розраховує на адекватну позицію правоохоронних органів

Адміністрація ринку «Столичний» повідомляє про припинення роботи ринку до укладення нових договорів оренди та оплати орендарями комунальних послуг.

Про це стало відомо з офіційних каналів ринку «Столичний» у Telegram та Viber.

На сьогодні нерухоме майно (павільйони) ринку «Столичний» належить двом юридичним особам – компанії «ОІЛСІ» та компанії «Ринок сільськогосподарської продукції «Столичний».

У коментарі «Апострофу» директор ринку Сергій Головня повідомив, що впродовж останніх місяців ринок незаконно контролювався представниками «єнакієвського» кримінального угрупування, на чолі із Олександром Стельмахом, що наразі знаходиться в міжнародному розшуці та Рустемом Абдукадировим, щодо якого порушенні кримінальні справи за фактом доведення ринку до банкрутства, перевищення повноважень та шахрайства.

За даними власників ринку, ці особи і досі роблять спроби перешкоджати законній господарській діяльності ринку через захоплення адміністративних приміщень та залякування працівників підприємства.

За фактом протидії законній господарській діяльності компанії «ОІЛСІ» та компанії «РСГП «Столичний» відкрито кримінальне провадження.

Сергій Головня зазначив, що розраховує на адекватну позицію правоохоронних органів та гарантування безпечних умов для діяльності власників, орендарів та покупців.

Нагадаємо, сьогодні, 3 червня, на ринку «Столичний» прогриміли вибухи.