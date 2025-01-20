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«Київтеплоенерго» відновило подачу опалення у Солом’янському районі після масштабної аварії

Ірина Міллер
glavcom.ua
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«Київтеплоенерго» відновило подачу опалення у Солом’янському районі після масштабної аварії
Для усунення пошкодження комунальникам знадобилося близько 12 годин
фото: «Київтеплоенерго»

Станом на ранок 20 січня подачу теплоносія відновлено до усіх 452 будинків

На вулиці Липківського у Києві, де вчора сталося пошкодження тепломережі, ремонтна бригада «Київтеплоенерго» завершила роботи з його усунення. Для цього спеціалістам знадобилося близько 12 годин. Про це повідомило «Київтеплоенерго». 

Зазначається, що одразу після завершення ремонтних робіт розпочалось заповнення теплової мережі теплоносієм та поступове відновлення гідравлічного режиму. Станом на ранок 20 січня подачу теплоносія відновлено до усіх 452 будинків.

Корпуси Національного інституту серцево-судинної хірургії ім. Амосова та Дорожньої клінічної лікарні №2, що отримували тепло за допомогою мобільних котелень, підключені до теплопостачання за звичайною схемою.

Наразі управителі житлових будинків мають забезпечити циркуляцію теплоносія внутрішньобудинкової системи для подачі опалення у квартири.

Нагадаємо, вчора, 19 січня, у Солом’янському районі сталось пошкодження трубопроводу, що спричинило призупинення теплопостачання тепла для частини будинків.

 

Теги: Київ опалення аварія Київтеплоенерго

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