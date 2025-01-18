Ігнат пояснив, чому збиті ракети завдали значних руйнувань у Києві

Одна з балістичних ракет у Києві була збита на невеликій висоті

Обидві балістичні ракети, які сьогодні вранці атакували Київ, були збиті, проте є серйозні руйнування. Причину повідомив начальник управління комунікацій командування Повітряних сил Юрій Ігнат, передає «РБК-Україна».

Ігнат наголосив, що балістичні ракети вкрай складні цілі для перехоплення.

Одна з таких ракет вранці була збита над Києвом на невеликій висоті, тому, ймовірно, руйнування в столиці – це наслідки і від вибухової хвилі під час бойової роботи.

Водночас начальник управління комунікацій наголосив, що попри збиття, фрагменти збитих ракет не можуть зникнути в повітрі, вони обов’язково упадуть на землю.

«І, на жаль, теж можуть завдавати серйозних наслідків на землі, оскільки бойова частина ракети може здетонувати вже після її збиття.Таке трапляється», – пояснив він.

Нагадаємо, у столиці під ранок прогриміла серія гучних вибухів. Внаслідок ранкової російської атаки на столицю постраждала станція метро «Лук’янівська». Пошкоджені скляні елементи входу на станцію. Її закрито на вхід і вихід.

Поїзди прямують без зупинки на станції.

Внаслідок атаки у Шевченківському районі виникла пожежа.

Там повибивало вікна і є задимлення в підʼїзді житлового будинку.

У Деснянському районі зафіксовано падіння уламків.

Вже відомо про чотирьох загиблих внаслідок атаки на Київ.

😱Ранок 18 січня 2025 року в Києві 😥 pic.twitter.com/gRpW3F748P — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) January 18, 2025

До слова, триває 1060-й день повномасштабної війни.