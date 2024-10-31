«Київтеплоенерго» завершило підготовку до опалювального сезону

Фахівці підготували до роботи близько 160 котелень та станцій теплопостачання

Комунальне підприємство «Київтеплоенерго» підготувало обладнання теплових мереж і теплових джерел до опалювального сезону 2024–2025 років. Роботи розпочали відразу після закінчення попереднього опалювального сезону у квітні. Про це повідомляє пресслужба комунального підприємства.

Зазначається, що команда протестувала понад 2,7 тис. км тепломереж, виявила і усунула 2,1 тисячу пошкоджень, що допоможе зменшити кількість аварій взимку. Незважаючи на війну, «Київтеплоенерго» продовжило реконструкцію тепломереж, замінивши 55 км трубопроводів за шість років.

Фахівці підготували до роботи близько 160 котелень та станцій теплопостачання, які забезпечують до 50% тепла для столиці. Вони перевірили понад 2,3 тисячі будинкових лічильників і встановили більше 170 нових.

Котельні, де можливо, оснастили генераторами, а кількість мобільних котелень зросла до 51. Ці котельні забезпечать теплом критично важливі об’єкти у надзвичайних ситуаціях. Для безперебійної роботи підготували 38 аварійних бригад, які працюють цілодобово, та 345 одиниць спецтехніки для обслуговування теплової інфраструктури міста.

Раніше повідомлялося, що у центрі столиці комунальники замінили труби, прокладені ще у минулому столітті.

Як повідомив мер Києва Віталій Кличко, у столиці з 30 жовтня розпочнеться опалювальний сезон для житлових будинків через прогнозоване похолодання. Повне розгортання системи теплопостачання триватиме близько семи днів.