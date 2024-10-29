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Внаслідок атаки БпЛА у Києві пошкоджена газова магістраль: є постраждалі

Степан Гафтко
glavcom.ua
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Внаслідок атаки БпЛА у Києві пошкоджена газова магістраль: є постраждалі
У Києві трапилась пожежа під час атаки безпілотників
Фото: КМВА

Вночі Київ атакувала група ударних безпілотників

У Києві після дронової атаки цієї ночі та падіння уламків безпілотника ворога кількість постраждалих зросла до чотирьох осіб. Усі вони були травмовані у Солом'янському районі міста. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко.

«Троє постраждалих у Солом'янському районі. Одного госпіталізували, двом медики надали допомогу на місці», – повідомив київський міський голова.

Він також зазначив, що пожежу швидко ліквідували.

Окрім цього, мер повідомив, що через падіння уламків російської ракети була пошкоджена газова магістраль.

За його словами, спеціалісти тимчасово припинили подачу газу.

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У Києві ДСНС ліквідовували пожежу після атаки дронів
Фото: ДСНС

Пізніше Кличко уточнив, що за оновленими даними кількість постраждалих у Солом'янському районі зросла до чотирьох.

«Одного госпіталізували, троє отримали допомогу медиків на місці», – додав мер.

Раніше повідомлялося, що у ніч проти 29 жовтня російські окупанти запустили ударні безпілотники по Україні для повітряної атаки. Столиця також стала ціллю ворога.  

В ніч проти 29 жовтня в столиці оголосили повітряну тривогу через атаку російських «Шахедів». В КМВА повідомляли про роботу ППО, а пізніше міський голова Віталій Кличко заявив про пожежу внаслідок падіння уламків БпЛА.

До слова, російські загарбники цієї ночі, 29 жовтня, знову завдали по Харкову авіаударів із використанням, попередньо, керованих авіабомб. В результаті ворожого обстрілу є загиблі.

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Теги: окупанти Віталій Кличко Київ війна столиця дрон

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