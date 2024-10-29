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У Києві внаслідок падіння уламків БпЛА трапилась пожежа, є постраждалі

Степан Гафтко
glavcom.ua
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У Києві внаслідок падіння уламків БпЛА трапилась пожежа, є постраждалі
У Києві палає пожежа після атаки БпЛА
Фото: КМВА

Столицю вночі атакували російські безпілотники

В ніч проти 29 жовтня в столиці оголосили повітряну тривогу через атаку російських «Шахедів» . В КМВА повідомляли про роботу ППО, а пізніше міський голова Віталій Кличко заявив про пожежу внаслідок падіння уламків БпЛА.

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Наслідки падіння уламків БпЛА в Києві
Фото: КМВА

«У Соломʼянському районі після падіння уламків БпЛА займання в житловому будинку. Палають також декілька автівок. Займання й у торгівельному приміщенні. Всі екстрені служби на місці», – повідомив Кличко.

Також в КМВА заявили, що зафіксовано падіння уламків в Святошинському районі на відкриту територію. 

«У Соломʼянському районі наразі двоє постраждалих. Медики надають допомогу», – поінформував у Телеграмі мер Києва Віталій Кличко.

До слова, російські загарбники цієї ночі, 29 жовтня, знову завдали по Харкову авіаударів із використанням, попередньо, керованих авіабомб. В результаті ворожого обстрілу є загиблі.

Нагадаємо, внаслідок влучання ворожої бомби в будинок у Холодногірському районі Харкова  минулої ночі постраждали семеро осіб, серед них – 16-річна дівчина. Загалом унаслідок нічної масованої атаки на Харківщину постраждала 21 людина, з них п’ятеро дітей. 

Як повідомлялося, у ніч на 28 жовтня окупанти завдали чергового удару по Харкову. За словами міського голови Ігоря Терехова, вибухів було кілька, росіяни влучили у багатоповерховий будинок. 

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Теги: окупанти Віталій Кличко будинок відео росіяни

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