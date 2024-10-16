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Стало відомо, коли у Києві з’явиться опалення в житлових будинках

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Стало відомо, коли у Києві з’явиться опалення в житлових будинках
фото: з відкритих джерел

Наразі у столиці до тепла вже підключено 234 будівлі соціальної сфери

У Києві житлові будинки почнуть підключати до опалення, коли середньодобова температура опуститься до 8 градусів.  Про це повідомив мер міста Віталій Кличко.

«Житлові будинки розпочнуть підключати, коли середньодобова температура опуститься до +8С протягом трьох діб і зберігатиметься тенденція суттєвого похолодання», – зазначив мер міста.

Наразі у столиці до тепла вже підключено 234 будівлі соціальної сфери.

«Серед них – 85 шкіл, 96 дитячих садочків, 42 лікувальних заклади. Зокрема, 28 стаціонарів, 11 адміністративних будівель, а також закладів соціально-побутового напрямку», – додав Кличко.

Раніше повідомлялося, що з 1 жовтня по 30 квітня 2025 року, тобто протягом опалювального сезону, діятиме знижений тариф на електроенергію для побутових споживачів, які проживають у житлових будинках, обладнаних в установленому порядку електричними опалювальними котлами.

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Теги: Віталій Кличко опалення Київтеплоенерго

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