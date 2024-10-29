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Виникли пожежі, пошкоджено дорогу: влада повідомила про наслідки атаки на Київщину

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Виникли пожежі, пошкоджено дорогу: влада повідомила про наслідки атаки на Київщину
фото: пресслужба ДСНС

Влучань в об’єкти критичної чи житлової інфраструктури не допущено

У ніч на 29 жовтня ворог атакував Київську область ударними дронами. Тривога в області тривала 7 год. Про це повідомив начальник Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко.

«В області працювали сили ППО. Ворожі цілі знищено. Влучань в об’єкти критичної чи житлової інфраструктури не допущено. Постраждалих серед населення немає», – зазначив він.

У той же час в одному з районів області внаслідок падіння уламків сталося загоряння трав’яного настилу. Пожежу ліквідували. В іншому районі уламки дрона пошкодили дорожнє полотно поблизу населеного пункту. Оперативні групи продовжують фіксувати наслідки нічної атаки.

Нагадаємо, у ніч на 29 жовтня ворожі безпілотники атакували столицю. У Києві зафіксовано падіння уламків збитих БпЛА у двох районах міста. Дрони заходили в бік столиці з різних напрямків, але силами та засобами протиповітряної оборони були вчасно виявлені та знешкоджені. Попередньо, внаслідок атаки ударних дронів збройних сил РФ в Києві зафіксовано падіння уламків а Соломʼянському та Святошинському районах.

Раніше міський голова Віталій Кличко повідомив, що у Києві після дронової атаки цієї ночі та падіння уламків безпілотника ворога кількість постраждалих зросла до чотирьох осіб. Усі вони були травмовані у Солом'янському районі міста. Він також зазначив, що пожежу швидко ліквідували.

Окрім цього, мер повідомив, що через падіння уламків російської ракети була пошкоджена газова магістраль. За його словами, спеціалісти тимчасово припинили подачу газу. Пізніше Кличко уточнив, що за оновленими даними кількість постраждалих у Солом'янському районі зросла до чотирьох.

У ніч проти 29 жовтня в столиці було оголошено повітряну тривогу через атаку російських «Шахедів». В КМВА повідомляли про роботу ППО, а пізніше міський голова Віталій Кличко заявив про пожежу внаслідок падіння уламків БпЛА.

Теги: Віталій Кличко населення ворог тривога Київщина дрон

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