Головна Київ Новини
search button user button menu button

Ракетна атака на Київ: Кличко повідомив деталі

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Ракетна атака на Київ: Кличко повідомив деталі
уламки збитої ракети впали у Соломʼянському районі
фото ілюстративне

Всі служби прямують на місце падіння уламків ракети 

Сьогодні зранку, 7 жовтня, у  Києві під час повітряної тривоги пролунали вибухи, які чутно по всьому місту. Згодом мер міста Віталій Кличко уточнив, що уламки збитої ракети впали у Соломʼянському районі.

«За попередньою інформацією, уламок ракети впав у Соломʼянському районі міста. Всі служби прямують на місце», – уточнив Кличко.

Також зафіксовано падіння уламків і в Голосіївському районі столиці. Також попередньо без жертв та руйнувань. Інформація уточнюється.

Нагадаємо, раніше повітряні сили повідомили про швидкісну ціль курсом на Київ.   «У столиці працює ППО. Перебувайте в укриттях! Ракетна небезпека триває», – йшлося у повідомленні Кличка.

Перед тим, о 08:26 по всій Україні було оголошено масштабну повітряну тривогу через зліт у Росії МіГ-31К.

До відома, повітряна тривога у столиці протягом ночі оголошувалася тричі і сумарно тривала понад  дві години. Інформація щодо руйнувань чи постраждалих не надходила.

Нагадаємо, у ніч проти 6 жовтня російські окупанти вчергове атакували Київ безпілотниками. Дрони заходили хвилями з різних напрямків, а повітряна тривога в місті оголошувалася тричі і тривала понад 5 годин.   Влада подякувала киянам та гостям міста за дотримання правил безпеки під час повітряної тривоги. 

Теги: Віталій Кличко небезпека ракетна атака

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Після вибухів у Торопці склад окупантів знищено повністю
Удар по складах у Торопці: в мережі з'явились якісні супутникові фото наслідків
20 вересня, 12:23
Видатні кияни отримали нагороди
У списку Забужко, Сирський та Солов'яненко: видатні кияни отримали звання «Почесний громадянин»
19 вересня, 14:31
В Одесі пролунали вибухи: що відомо
В Одесі пролунали вибухи: що відомо
24 вересня, 23:02
Естонія та Фінляндія розробляють план закриття Фінської затоки для кораблів з РФ
Естонія та Фінляндія заявили про готовність перекрити Росії доступ до Балтійського моря
23 вересня, 16:33
Усов підозрюється у вимаганні в автоперевізника неправомірної вигоди на системній основі
Справа про зловживання у сфері перевезень: заступник Кличка пройшов поліграф
1 жовтня, 23:17
Загалом 2023-го в якості благодійної допомоги столиця Польщі передала Києву 60 вагонів метро
Зеленою гілкою метро почав курсувати третій потяг, переданий Варшавою
3 жовтня, 14:56
На місці падіння ворожого безпілотника працювали рятувальники
Вибухи в Києві та пожежа в Росії: головне за ніч
4 жовтня, 08:03
Ізраїль планує нанести ракетні удари по Ірану
Нетаньягу заявив, що Ізраїль зобов'язаний завдати Ірану удар у відповідь
Вчора, 10:24
Ракети Хезболли впали на третє місто Ізраїлю Хайфу
Ізраїль ударив по сектору Газа: є постраждалі
Сьогодні, 04:53

Новини

Ворог застосував аеробалістичні ракети «Кинджал» для атаки на столицю – КМВА
Ворог застосував аеробалістичні ракети «Кинджал» для атаки на столицю – КМВА
Ракетна атака на Київ: Кличко повідомив деталі
Ракетна атака на Київ: Кличко повідомив деталі
Який стан повітря у столиці: екологи проаналізували вміст шкідливих речовин
Який стан повітря у столиці: екологи проаналізували вміст шкідливих речовин
У Деснянському районі чоловік виявив гранату біля смітника
У Деснянському районі чоловік виявив гранату біля смітника
У Києві лунають вибухи – працює ППО
У Києві лунають вибухи – працює ППО
Атака дронів на Київ: влада повідомила про збиті цілі
Атака дронів на Київ: влада повідомила про збиті цілі

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
121K
Сі Цзіньпін та Кім Чен Ин дали один одному обіцянки
93K
Названо політика, який є бізнес-партнером скандальної глави хмельницького МСЕК
71K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 7 жовтня: ситуація на фронті
28K
Карта повітряних тривог України онлайн 7 жовтня 2024
22K
Війну на паузу? Нова пропозиція Путіну
15K
«Песня о нашей русской душе». Користувачі пригадали Тіні Кароль її репертуар 20-річної давнини

Новини

Вибухи у Харкові та пожежа в Криму: головне за ніч
Сьогодні, 06:45
Дощі та грози: прогноз погоди на 7 жовтня
Сьогодні, 05:07
7 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
У Києві повітряна тривога тривала 1 годину 6 хвилин
Вчора, 22:09
За добу енергетики ДТЕК повернули світло майже 14 тис. осель після обстрілів
Вчора, 18:11
Дощі та до 20°C тепла: прогноз погоди на 6 жовтня
Вчора, 05:00

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua