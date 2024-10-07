Ракетна атака на Київ: Кличко повідомив деталі

Всі служби прямують на місце падіння уламків ракети

Сьогодні зранку, 7 жовтня, у Києві під час повітряної тривоги пролунали вибухи, які чутно по всьому місту. Згодом мер міста Віталій Кличко уточнив, що уламки збитої ракети впали у Соломʼянському районі.

«За попередньою інформацією, уламок ракети впав у Соломʼянському районі міста. Всі служби прямують на місце», – уточнив Кличко.

Також зафіксовано падіння уламків і в Голосіївському районі столиці. Також попередньо без жертв та руйнувань. Інформація уточнюється.

Нагадаємо, раніше повітряні сили повідомили про швидкісну ціль курсом на Київ. «У столиці працює ППО. Перебувайте в укриттях! Ракетна небезпека триває», – йшлося у повідомленні Кличка.

Перед тим, о 08:26 по всій Україні було оголошено масштабну повітряну тривогу через зліт у Росії МіГ-31К.

До відома, повітряна тривога у столиці протягом ночі оголошувалася тричі і сумарно тривала понад дві години. Інформація щодо руйнувань чи постраждалих не надходила.

Нагадаємо, у ніч проти 6 жовтня російські окупанти вчергове атакували Київ безпілотниками. Дрони заходили хвилями з різних напрямків, а повітряна тривога в місті оголошувалася тричі і тривала понад 5 годин. Влада подякувала киянам та гостям міста за дотримання правил безпеки під час повітряної тривоги.