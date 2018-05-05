«Київводоканал» погрожує жорсткішою відповідальністю за непогашення заборгованості

Борг киян перед «Київводоканалом» перевищив 303 млн гривень

З 10 червня 2018 року вступає в дію Закон України «Про житлово-комунальні послуги», в рамках якого відповідальність споживача за непогашену заборгованість стане більш жорсткою. Про це повідомляє «Київводоканал» у повідомленні, розміщеному на сайті компанії. Закон передбачає нарахування пені за кожний день її прострочення,



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Фото: «Главком» «Київводоканал»

Борг киян перед «Київводоканалом» перевищив 303 млн гривень

З 10 червня 2018 року вступає в дію Закон України «Про житлово-комунальні послуги», в рамках якого відповідальність споживача за непогашену заборгованість стане більш жорсткою. Про це повідомляє «Київводоканал» у повідомленні, розміщеному на сайті компанії.

Закон передбачає нарахування пені за кожний день її прострочення, обмеження та припинення надання послуги в цілому. Оплата послуг здійснюється не пізніше 20 числа місяця, наступного за розрахунковим періодом (місяцем), якщо договором не встановлено інший термін.

«Київводоканал» повідомляє про те, що у квітні надіслав споживачам понад 125 тис. письмових попереджень про наявність боргу за надані послуги з централізованого водопостачання та відведення гарячої води. Борг киян перед «Київводоканалом» перевищив 303 млн гривень.

Зі списком боржників можна ознайомитися на сайті «Київводоканалу». У компанії повідомляють, що із боржниками завжди шукають компроміс: пропонує укласти договір реструктуризації, рекомендує оформити субсидію, встановити лічильник.

«Проте, якщо споживачі послуг не реагують та накопичують заборгованість, постачальник змушений вживати заходи з обмеження водопостачання та водовідведення», ідеться в повідомленні.

За більш детальнішою інформацією компанія рекомендує звертайтесь до Розрахункового департаменту за адресою: вул. Електротехнічна, буд.16, т.: (044) 202-02-02, (044) 515 13 16; т./ф.: (044) 548 12 33.

Як повідомляв «Главком», 4-5 травня водопостачання буде відключено на п'ятьох вулицях Києва. Серед будівель, водопостачання яких буде тимчасово припинено є і будівля посольства США в Україні.