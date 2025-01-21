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У січні садили квіти в необлаштованому сквері. Чиновник «Київзеленбуду» отримав підозру  

Ірина Міллер
glavcom.ua
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У січні садили квіти в необлаштованому сквері. Чиновник «Київзеленбуду» отримав підозру  
фото: Київська міська прокуратура, Facebook

Згідно з договором усі роботи по облаштуванню парку мали бути виконані до 22 грудня 2024 року

Заcтупнику начальника управління капітальних вкладень комунального об'єднання «Київзеленбуд» повідомлено про підозру у розтраті бюджетних коштів в особливо великих розмірах та у службовому підробленні (ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України). Про це повідомляє Київська міська прокуратура

Комунальники у січні садили барвінок у необлаштованому сквері, за будівництво якого вже заплатили 6 млн грн
Комунальники у січні садили барвінок у необлаштованому сквері, за будівництво якого вже заплатили 6 млн грн
фото: Київська міська прокуратура

Зазначається, що у вересні 2024 року КО «Київзеленбуд» та приватне товариство уклали договір на капітальний ремонт скверу у провулку Чеховському у Шевченківському районі на суму понад 6 млн грн. Згідно з договором усі роботи мали бути виконані до 22 грудня 2024 року. Наприкінці грудня замовник підписав акти виконаних робіт та оплатив їх в повному обсязі.

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Під час проведення правоохоронцями перевірки виконаних робіт працівники підрядної організації почали висаджувати квіти, які згідно актів виконаних робіт уже давно висаджені, а також проводити ремонтні роботи
фото: Київська міська прокуратура, Facebook

Однак вже 10 січня 2025 року правоохоронці за участі працівників Північного офісу аудитслужби та КО «Київзеленбуд» оглянули сквер та встановили, що роботи не виконані.

Зокрема, під час проведення огляду працівники підрядної організації почали висаджувати квіти, які згідно актів виконаних робіт уже давно висаджені, а також проводити ремонтні роботи.

Відтак, за процесуального керівництва Печерської окружної прокуратури міста Києва, заступнику начальника управління капітальних вкладень КО «Київзеленбуд», який підписав акти виконаних робіт, не перевіривши чи дійсно сквер вже облаштовано, повідомлено про підозру.

Нагадаємо, 17 січня, у приміщеннях Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА та КО «Київзеленбуд» проходять обшуки на підставі ухвали Голосіївського районного суду м. Києва від 18 грудня 2024 року.  Повідомляється, що слідчі дії стосувалися діяльності департаменту, комунального об’єднання «Київзеленбуд» та взаємодії з підрядними організаціями стосовно виконання робіт із капітального ремонту та реконструкції парків і зон відпочинку.

На весь 2024 рік комунальне об’єднання «Київзеленбуд» планувало витратити 301 млн грн на ремонти парків та скверів столиці. Про це йдеться у розслідуванні «Главкома» «Велике будівництво» у кущах. Історія одного ремонту, який затіяли Кличко та його команда». Наприкінці жовтня «Київзеленбуд» повідомив про намір укласти договір із ПП «Ріалбуд» (попередня назва – ПП «Татоян») депутата Київської обласної ради від «Європейської солідарності» Арташеса Татояна.

До речі, за ПП «Ріалбуд» також тягнеться шлейф кримінальних історій. У 2020-2021 роках слідство прямо звинувачувало Татояна в «організації схеми розкрадання бюджетних коштів шляхом неякісного та не у повному обсязі виконання будівельно-ремонтних робіт». Наразі директор ПП «Ріалбуд» має статус підозрюваного в іншій кримінальній справі, яка пов’язана з поставкою піщано-сольової суміші на замовлення Обухівської міськради.

До слова, реконструкція київського парку «Нивки», яка триває другий рік поспіль, спровокувала кримінальне розслідування і втечу підрядника. 

Теги: прокуратура Київ будівництво ремонт Київзеленбуд парк квіти

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