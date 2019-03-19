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    Киян попередили про дощ із мокрим снігом

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    Киян попередили про дощ із мокрим снігом

    Вдень у столиці без істотних опадів

    У середу, 20 березня, у Києві очікується мінлива хмарність, вночі невеликий дощ з мокрим снігом, вдень без істотних опадів. Про це повідомили в Українському гідрометцентрі.

    Крім того, очікується північно-західний вітер, 5-10 м/с. Температура вночі 2-4° тепла, вдень 8-10°.

    Як повідомлялось, синоптик Наталка Діденко прогнозувала, що атмосферний фронт далекого циклону Igor зачепить слабкими дощами центр та північ України, а вночі - захід (у Карпатах ймовірний мокрий сніг). «Потепліє 23 березня, у Всесвітній день метеоролога», - зазначила Діденко.

    Нагадаємо, весна в Україні буде на кілька градусів теплішою, ніж зазвичай, з похолоданням на початку квітня. Такий прогноз озвучила завідувачка відділом кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів науково-дослідного метеорологічного інституту НАН України Вазіра Мартазінова. За її словами, з кінця березня - початку квітня можливе змінне короткострокове зниження температури, може доходити до заморозків.

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